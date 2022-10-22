Какие шансы оккупантов на правобережной Херсонщине

Оккупанты оказались в окружении на Херсонщине / скриншот с сайта DeepState

Оккупационные власти выдали распоряжение о подготовке эвакуации из Херсона для так называемых "банковских учреждений". Речь идет о фактическом побеге оккупантов и их прихвостней из Херсона.

Все это происходит на фоне контрнаступления ВСУ по всей линии фронта на Херсонщине. По нескольким направлениям: Дудчаны-Берислав, Давидов Брод-Херсон. В случае дальнейшего успешного продвижения наших военных российская группировка на правом берегу Днепра (до 15 тысяч личного состава) может оказаться в оперативном окружении. Русские это прекрасно понимают. Поэтому отступают.

К тому же у противника серьезные проблемы с логистикой. Не только в связи с огневым контролем ВСУ над ключевыми мостами и переправами через Днепр, но и вследствие частичного повреждения Крымского моста.

Вследствие этого значительно увеличилось "плечо" поставки боекомплекта, горюче-смазочных материалов, живой силы. Все это на оккупированный юг материковой Украины стало прибывать с большим опозданием, чем раньше.

Сейчас под огневым контролем ВСУ находится правый берег Днепра. По Антоновскому мосту в Херсоне и по переправе, построенной возле него оккупантами, вечером 20 октября было нанесено огневое поражение. По информации с места событий, в это время по переправе передвигалась техника и живая сила российских оккупантов.

Стоит заметить, что накануне Антоновский мост и переправу осмотрели Крымский коллаборант Сергей Аксенов и замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

После падения Давыдова Брода – ключевого пункта русской обороны на Херсонщине — стало понятно, что украинские войска продолжат успешный характер продвижения.

Сейчас оккупанты спешно создают вторую линию обороны в районе Херсона, за 5 км от него. Также возводятся дополнительные фортификационные сооружения в пределах самого города.

По информации Генштаба ВСУ, на временно захваченную территорию Херсонской области для восполнения потерь и усиления подразделений прибыло до 2 тысяч российских мобилизованных.

Но заявления местных гауляйтеров, а также командующего российских оккупационных войск Суровикина свидетельствуют, что российская сторона понимает мизерность шансов удержаться на правом берегу Днепра.

По состоянию на сегодня нейтрализована угроза продвижения оккупационных войск в промышленные районы Днепропетровской области и в направлении Николаева (с выходом на Одессу).

ВСУ нанесли очередные удары по командно-штабным пунктам и складам оккупационных войск. В районе Борозенского ВСУ уничтожили вражеский контрольно-наблюдательный пункт. Продолжает активно работать на южном направлении украинская штурмовая авиация. Она была применена 7 раз, била по вражеским позициям ПВО, скоплению техники, складам боеприпасов. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили почти 110 огневых задач.

Также продолжается успешное подавление российских систем ПВО на Херсонщине. За последнюю неделю уничтожено несколько стартовых позиций оккупантов, в частности с использованием американских радиолокационных ракет. Именно это позволяет говорить о дальнейшем успешном продвижении ВСУ на юге материковой Украины.

Дмитрий Снегирев, специально для сайта Главред