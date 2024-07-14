Какие последствия будет иметь покушение на Трампа?

Событие имеет очень большой потенциал для Республиканской партии даже если, ни Байден, ни Трамп по разным причинам не будут баллотироваться.

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Покушение на Дональда Трампа / скрин, УНИАН

Покушение на Трампа безусловно добавит ему баллов в избирательной кампании, поскольку это не только очень громкое событие о котором все знают, но и позволяет активно эксплуатировать его в течение всей предвыборной кампании. Причем демократам придется оправдываться, что они к этому не имеют никакого отношения. А эту тему Трамп и его сторонники точно будут озвучивать.

Более того, событие имеет очень большой потенциал для Республиканской партии даже если, ни Байден, ни Трамп по разным причинам не будут баллотироваться.

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В рассказы о том, что США ждет мощный внутренний конфликт (чуть ли не гражданская война) в случае избрания того или иного кандидата я тоже особо не верю.

Для хорошей гражданской войны нужно не только желание внешних игроков, но и внутренние бенефециары. Не вижу никакого интереса у бизнеса в США в это играть. Это вредит зарабатыванию денег. Возможные завороты быстро прикроют различными способами. Как с помощью государственных институтов, так и неформальными рычагами влияния со стороны американского бизнеса. Денег на это у них хватит. А свободных стволов и разного рода "частных военных компаний" в США хватает.

Для сравнения, бенефициарами Гражданской войны США в 19 веке были промышленный капитал Севера, интересы которого противоречили интересам аграрного Юга. Югу нужны были низкие тарифы на промышленную продукцию из Британии, поскольку они эксплуатировали дешевую рабскую силу на плантациях хлопка, а промышленному капиталу Севера это было неинтересно. Как и рабство как явление тоже. Промышленному капиталу Севера нужны были более квалифицированные рабочие на промышленных предприятиях.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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