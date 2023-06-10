Иран должен быть изолирован от остального мира – до тех пор, пока не падет нынешний режим, а следующий за ним не докажет свою благонадежность.

https://opinions.glavred.info/kakie-mogut-byt-peregovory-s-gosudarstvom-terroristom-10476763.html Ссылка скопирована

Иран помогает России убивать украинцев, говорит Невзлин/ Коллаж pixabay, УНИАН

Снова заговорили о ядерной сделке с Ираном: представители США, как оказалось, по-прежнему поддерживают контакты с послом Тегерана в ООН, и их переговоры в последнее время сдвинулись с мертвой точки.

А МАГАТЭ и вовсе закрыло расследование в отношении одного из ядерных объектов, где были обнаружены следы урана.

Поразительно, с каким упорством мир наступает на одни и те же грабли.

видео дня

Иран не только грозится уничтожить Израиль при первой возможности (рекламный слоган недавно представленной баллистической ракеты – "до Тель-Авива за 400 секунд"). Не только поддерживает терроризм по всему региону и миру. Не только репрессирует, пытает, убивает свое собственное население. Иран помогает России убивать украинцев, с чем Запад, вроде бы, всеми силами должен бороться.

И вот с этого режима Запад ищет способ снять санкции.

Какие могут быть переговоры с государством-террористом? Какая вера может быть режиму, который постоянно врет и который не сдерживают никакие международные обязательства?

Кто такой Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

Иран должен быть изолирован от остального мира – до тех пор, пока не падет нынешний режим, а следующий за ним не докажет свою благонадежность. И даже тогда к его словам нужно относиться с максимальным подозрением.

Точно так же, как никаких переговоров не может быть с Россией, до тех пор, пока она не перестанет представлять опасность для мирной жизни в Европе. А это может быть достигнуто только победой Украины!

Источник