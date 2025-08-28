Какие гарантии безопасности может получить Украина?

На втором месте гарантиями для нас может стать оружие.

Давайте признаем простой очевидный факт: ни одна страна не отправит сюда свои войска. Если бы у их политиков были яйца на такое, то они бы давно уже сделали и значительно проще: предоставили нам дальнобойное оружие (баллистику). Поэтому давайте обсудим другие варианты.

1. Европейская континентальная армия

Понятно, что НАТО - это уже малодееспособный блок, одно государство может все заблокировать, поэтому рассчитывать на то, что оно кого-то защитит смысла нет. Зато Россия показала реальную уязвимость европейского континента к войне, а Украина, что Россию можно бить. Поэтому создание европейской армии из коалиции государств - лучшая альтернатива любым будущим угрозам. В какой-то степени это мини - НАТО, на территории Европы. Для нас такая гарантия была бы лучшей, при условии активного участия в развитии такой армии.

Сейчас такая идея пока малоперспективна, поскольку европейцы не покидают надежды на комфортную жизнь за американские деньги в вопросах безопасности. Мысли, что Трамп уйдет и все наладится сегодня значительно сильнее реальности, в которой возврата к прошлому уже не будет.

2. Оружие

На втором месте гарантиями для нас может стать оружие. Только здесь я веду речь о ВСЕМ оружии (кроме ядерного), а не эти подачки с кучей условий. Понятно, что возможно Томагавки и F35 не захотят размещать на нашей территории. Но ок, тогда разместите на границе с нами, и в случае российского нового вторжения мы должны получить доступ к складам всего. В дополнение, наши ВСУ должны учиться на этом оружии в соседних странах. На всем высокотехнологичном оружии.

3. Средства на оборону

Вливание миллиардов долларов в оборонный сектор: военные производства и строительство фортификаций - тоже хорошая гарантия для нас. Но это должна быть зафиксированная сумма или процент от оборонных бюджетов стран-партнеров. В этом есть логика, часть их оборонной работы выполняем именно мы.

4. Санкции

Сохранение санкций на Россию - это гарантия того, что она будет оставаться достаточно слабой, чтобы устроить еще одну такую масштабную агрессию. А если ее будет удерживать Китай, то что же и он будет слабеть на фоне Запада.

Это выглядит как гарантии. Потому что если бы нам не хотелось, за нас воевать никто не будет.

