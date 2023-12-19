Какая страна станет следующей заказанной Путиным войной

Цель - переключить западное внимание и американскую помощь с Украины.

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Путин и войска РФ / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот YouTube

Проплатили?

Сейчас уже понятно, что Хамас своим кровавым налётом на Израиль выстрелил себе даже не в ногу, а в голову. Израиль систематически уничтожает эту банду, и больше ей хозяином Газы не быть. Для чего же они полезли на Израиль?

Моя версия - Кремль заказал это беспрецедентное по масштабу нападение лидерам Хамас и курирующим их иранцам. Просто проплатил, по своей обычной практике, эту войну.

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Цель - переключить западное внимание и американскую помощь с Украины.

Россияне, вероятно, пообещали прикрыть Хамас от израильского возмездия. А бородатые головорезы купились по слабоумию. Теперь Россия шумно впрягается за Хамас, но без успеха.

А Натаньяху его российские "друзья", при подготовке этого вторжения, вероятно, усыпили заявлениями, что у них всё под контролем и нападения Хамас не будет. Отсюда и эффект неожиданности.

Следующей заказанной Путиным войной может стать нападение Венесуэлы на Гайану.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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