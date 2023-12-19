Какая страна станет следующей заказанной Путиным войной

Проплатили?
Сейчас уже понятно, что Хамас своим кровавым налётом на Израиль выстрелил себе даже не в ногу, а в голову. Израиль систематически уничтожает эту банду, и больше ей хозяином Газы не быть. Для чего же они полезли на Израиль?
Моя версия - Кремль заказал это беспрецедентное по масштабу нападение лидерам Хамас и курирующим их иранцам. Просто проплатил, по своей обычной практике, эту войну.
Цель - переключить западное внимание и американскую помощь с Украины.
Россияне, вероятно, пообещали прикрыть Хамас от израильского возмездия. А бородатые головорезы купились по слабоумию. Теперь Россия шумно впрягается за Хамас, но без успеха.
А Натаньяху его российские "друзья", при подготовке этого вторжения, вероятно, усыпили заявлениями, что у них всё под контролем и нападения Хамас не будет. Отсюда и эффект неожиданности.
Следующей заказанной Путиным войной может стать нападение Венесуэлы на Гайану.
Кто такой Игорь Эйдман
Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.
С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.
С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).
В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".
В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".