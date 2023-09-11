Какая страна стала наиболее недооцененным союзником Украины

Румыны, как нация, сформировались в противостоянии Османской, (Австро)-Венгерской и Российской империям, что очень напоминает нам историю становления Украины.

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Помощь Украине / коллаж Главред, фото pixabay

Румыния является, пожалуй, самым недооцененным союзником Украины.

Кроме предоставления убежища и неоценимой помощи нашим беженцам Румыния как Черноморское и Дунайское государство важна для нас еще и экономически, логистически.

Она действительно надежный партнер Украины, поскольку сама по себе является основополагающе если не антироссийской, то точно не русофильской. Потому что антиимперская.

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Румыны как нация сформировались в противостоянии Османской, (Австро)-Венгерской и Российской империям, что очень напоминает нам историю становления Украины как национального государства.

Вместе с тем, как член ЕС и НАТО Румыния несколько ограничена партнерами в свободе реагировать на российские вызовы своей безопасности и обороне.

Именно этим я объясняю недостаточную или неадекватную реакцию на попадание российских беспилотников по румынской территории.

Это удлинение игры коллективного мероприятия в поддавки с оккупантами еще с 2014 года. "Их там нет" (С). Их, это русских "шахедов"...

Кто такой Владимир Горбач? Владимир Горбач - политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 50 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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