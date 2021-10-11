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Как Зеленский и Порошенко друг к другу сватов засылали

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

11 октября 2021, 15:42

Порошенко будет пытаться раскачивать ситуацию в Украине и искать очередную "зраду" в действиях власти, чтобы попытаться вывести людей на протест.

Акции под домами Порошенко и Зеленского – это политтехнологии
Порошенко выгодно накалить ситуацию в обществе и вывести людей на майдан, но дважды в одну реку не войдешь

Порошенко и Зеленский словно засылали сватов друг к другу, когда под домом сначала одного в Козине, а потом другого в Конча-Заспе прошли митинги. Эти акции – чисто воды политтехнология.

Порошенко явно хочет мобилизовать украинцев и вновь вывести на массовый протест. Это объясняется тем, что он прекрасно понимает: его никогда вновь не изберут президентом в силу его колоссального антирейтинга. Ему только и остается, что ждать момента, когда ему вновь подгонят бульдозер...

Порошенко на руку любой рост напряженности в украинском обществе, ведь в такой ситуации его фан-клуб позовет на защиту своего "сывочолого гетмана". Такое развитие событий Порошенко было бы очень выгодно.

Однако акции в Козине показали, что фан-клуб Порошенко оказался намного малочисленнее полиции, которая пребывала под домом Петра Алексеевича.

Во всяком случае, между Зеленским и Порошенко состоялся такой себе обмен любезностями.

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Впереди у Порошенко очень непростые времена, ибо Медведчуку объявлено очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму, и эта история прямо выводит на Порошенко. Поскольку возникает вопрос: кто давал "зеленый свет" Нацбанку Украины, чтобы возить наличку грузовиками на неподконтрольные украинскому правительству территории, расплачиваясь за уголь. То есть, получается, что именно Порошенко стоял за всей этой схемой.

Отсюда – и нервная реакция Петра Алексеевича.

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Порошенко, естественно, будет пытаться раскачивать ситуацию и искать очередную "зраду" в действиях власти, чтобы попытаться вывести людей на протест.

Удастся ли ему это? Мне кажется, что дважды в одну реку войти невозможно.

Если говорить о том, для чего вообще была акция в Козине, то, думаю, для того, чтобы попытаться заставить Порошенко нервничать. Это чисто технологический момент, и захватывать его дом всерьез никто не пытался. Это была своего рода эмуляция народного гнева и протеста, имеющая откровенный технологический характер. Однако, как политтехнолог, я большого смысла в этом не вижу.

Следует отметить, что вполне возможно, что акцию в Козине устраивала не власть, а сам Порошенко. У нас нет фактов, свидетельствующих об этом. Однако Петр Алексеевич такой, что вполне мог устроить такой "самострел".

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Так что – либо власть дала на эту акцию "зеленый свет", либо у Порошенко наняли "майдан-арбайтеров", которые изображали народный гнев. Учитывая, что раскачивание ситуации Порошенко выгодно, вторую версию отбрасывать нельзя.

Впрочем, особых последствий эти акции в Козине и Конча-Заспе иметь не будут. Разве что они повысят политический градус противостояния в обществе, ведь, когда идет волна такого рода акций, напряженность в обществе растет.

Для Порошенко или Зеленского последствий не будет – на их рейтингах это никак не скажется. У них у каждого – свой фан-клуб, и сторонники свято убеждены в правоте того, кого они считают своим политическим лидером.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

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Петр Порошенко Владимир Зеленский протесты Конча-Заспа Козин Андрей Золотарев
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