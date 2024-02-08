Как Запад борется со злом

Июнь 2021 года. В Швейцарии Байден встречается с лидером террористического государства Путиным.

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Байден и Путин / Главред

Два года войны подарили террористу путину и террористической рф уверенность в безнаказанности. Именно так выглядит борьба Вашингтона и Евросоюза с терроризмом?! Если проанализировать после 24 февраля 2022 года многочисленные публичные выступления лидеров и политиков Запада... И сравнить эту бравурную риторику с результатом на украинском фронте...

Тогда возможно констатировать, что Запад тяжело болен популизмом и на самом деле был занят все время становлением террористического государства с ядерным вооружением на территории Европы. Запад создавал парниковые условия для развития и становления террористической рф по крайней мере последние 25 лет. А вообще с 91 года. Также ничему их не научила даже война в Украине. Судя по продолжению промедления и уменьшения в поставках военной помощи, террористическая рф еще долго будет шантажировать мир.

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В таком случае, прозрачная электоральная демократия Запада требует корректировки предвыборных программ партий и кандидатов на посты руководителей государств. В программах должен быть отдельный пункт: "Всяческая помощь в развитии мирового терроризма".

Но напрасно на это надеяться. Ценители лицемерия и двойных стандартов любят на людях появляться в костюмах героев-борцов со злом. Им только осталось реально бороться с ним!

Июнь 2021 года. В Швейцарии Байден встречается с лидером террористического государства путиным. Встречу готовил студент-экспериментатор и ценитель Путина Салливан. Кто еще может у борцуна Байдена быть советником по национальной безопасности? После встречи вашингтонские газеты взорвутся статьями под названием "Путин получил от Байдена все, что желал". Интересно что получил бы путин, если бы вместо Байдена был Рейган?!

Уверен, что от мертвого осла уши и начал бы призывать весь мир к миру! Это пример - чем современные лидеры-популисты отличаются от реалполитиков прошлого.

Кто такой Юрий Радухин Юрий Радухин - публицист, политический эксперт, эксперт-аналитик Института Национальных Интересов.

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