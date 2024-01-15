Как выбить российские установки С-300?

Чтобы выбить установки С-300, нужно бить по их месторасположению – они находятся за Белгородом в районе аэродрома.

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Русские усилили обстрелы Харькова / Коллаж фото mil.ru, УНИАН

В западных СМИ появилось несколько публикаций о наступлении россиян на Харьковскую область. Журналисты подразумевали наступательные действия на восточном берегу реки Оскол – это левый берег, где Купянск-Узловой и Купянск. Последние полтора года россияне пытаются вернуться в эти два населенных пункта. Особенно им нужен Купянск-Узловой, чтобы перебрасывать военные грузы из Валуек. От Валуек, параллельно реке Оскол, через Купянск и Купянск-Узловой (с севера на юг), идет прямая железная дорога. Там узкая полоса, часть Харьковской области, которая граничит с Луганщиной. (До освобождения Силами обороны Украины Купянска и Купянска-Узлового, россияне использовали эту железную дорогу для снабжения своей группировки в оккупированной части Луганской области, - ред.)

Что касается Харькова, противник усилил обстрелы для того, чтобы вызвать ответный огонь. Россиянам нужно сделать из Белгорода так называемого распятого мальчика. В свое время они взрывали дома своих же граждан, чтобы повесить это на чеченцев, привести Путина к власти и развязать вторую Чеченскую войну. Тогда один из эпизодов, связанных с этой историей, назвали "рязанский сахар", а то, что происходит сейчас – "белгородский сахар".

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Россияне почти два года обстреливают Харьков из Белгородской области и только сейчас, в последние несколько недель, наши генералы приняли решение наносить ответные удары всеми средствами поражения, которые мы можем использовать для уничтожения их пусковых установок. Вот этот второй год россияне обстреливают Харьков, в основном, из зенитных ракетных комплексов С-300. Такие ЗРК применяются в баллистическом режиме: они выводят из строя инфраструктуру города и убивают наших граждан, харьковчан. Уничтожить ракету С-300 в воздухе практически невозможно. Подлетное время составляет 40 секунд, скорость – больше 3 махов. Перехватить ее очень сложно – можно лишь уничтожать сами пусковые установки.

Чтобы выбить установки С-300, нужно бить по их месторасположению – они находятся за Белгородом в районе аэродрома. По-другому мы действовать не можем, потому что погибло слишком много харьковчан. В принципе, нам нужно было сразу, как только они начали бить по Харькову, наносить удары по территории России для уничтожения ЗРК. Однако у нас не хватает сил и средств для таких действий. Российские средства огневого поражения способны наносить удары на дальности до 100 километров, а нам на таком расстоянии бить практически нечем. Мы можем доставать их объекты в РФ только, к примеру, Ольхой или беспилотниками. Натовские вооружения нам запрещают применять по российской территории. Потому мы здесь связаны по рукам и ногам: можем бить по России только тем оружием, которое производим сами.

В целом, я думаю, что в ближайшее время будут серьезные ответные атаки по пусковым установкам на территории России. Цель – уничтожить их и обезопасить харьковчан от ударов.

Роман Свитан, специально для Главреда

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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