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Как ВСУ будут освобождать Крым

Александр Коваленко

блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"

11 марта 2023, 08:20
Тот фетиш, который российская пропаганда устроила вокруг Крыма, выглядит весьма убого, с учётом того, как в реальности видится освобождение полуострова.
ВСУ, война, украинские военные
Александр Коваленко рассказал, как ВСУ будут освобождать Крым / 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Возведение линий обороны, рытьё окопов и установление фортификационных сооружений стало в последнее время во временно оккупированном Крыму неким фетишем. Вместо очередного "рекордного" туристического сезона ведётся подготовка к обороне, хотя... Киев за 3 дня?

Разумеется, это всё делается в первую очередь для внутреннего потребителя, чтобы показать, что "сакральный" полуостров под защитой и никакой морской десант или сухопутное контрнаступление не угрожает колыбели русской бациллы. Но вот ведь вопрос, к какому такому морскому десанту они готовятся?

У Украины нет достаточного количества десантных средств, в частности, больших/средних/малых десантных кораблей/катеров для реализации такого десантирования. К тому же, наличие у россиян БПКРК "Бастион" ставит под угрозу такой сценарий большими потерями, равно как сам процесс десантирования.

видео дня

То есть, россияне прямо сейчас готовятся в оккупированном Крыму к сценарию, который не будет реализован не при каких обстоятельствах. Это наталкивает на мысль, что сейчас в Крыму ведётся банальное пилево бюджетного бабла как в последний раз. Хотя, почему "как в последний"? Именно - в последний.

Кроме того, забавляет то, что по береговой линии в ряде локаций, например, в Евпатории, роют окопы там, где даже теоретически высадка десанта не осуществлялась бы, ибо это не рационально и глупо.

Но всё же, если говорить об освобождении Крыма, какой будет сценарий?

С 2022 года я неизменно придерживаюсь мнения, что это будет сценарий острова Змеиный, адаптированный для несколько большей территории. Сценарий полной изоляции полуострова Крым от внешнего мира и методичной, планомерной аннигиляции оккупантов.

Основная задача ВСУ для старта активной фазы данного сценария - это выход к административной границе полуострова. После этого начнётся формирование ударно-огневого потенциала для выполнения задач по уничтожению всех военных объектов и военной инфраструктуры на полуострове.

Фактически, ВСУ могут обеспечить 4 зоны поражения перспективных средств поражения, которые мы можем получить (или уже получаем) и этих зон вполне хватает, чтобы заставить РОВ тотально ужаться в южной локации, оголив, ну или хотя бы ослабив север и центр полуострова.

освобождение Крыма

Заранее отмечу, что зоны поражения указаны с учётом буфера безопасности для средств поражения до 20 км и без учёта специфики выстрелов, с усреднённым значением по дальности. То есть, условно до +20-30% по дальности к указанным значениям.

В свою очередь, важным моментом будет восстановление полного контроля над Азовским морем и нанесение несопоставимых с функционированием повреждений единственной логистической артерии соединяющей материковую россию и полуостров - Крымский мост.

Сохранение паромного сообщения возможно только в гражданских целях, а вот в случае его использования для обеспечения полуострова силами и средствами РОВ, таки паромы должны уничтожаться, в море, либо в портах, ведь во время перевозки войск они могут и будут прикрываться гражданскими.

Таким образом, контингент РОВ на полуострове окажется в изоляции и ежедневно будет нести потери, восстановление которых не будет возможным. То есть, ежедневный минус, который приведёт через некоторое время к полной потере боеспособности подразделений РОВ в Крыму.

Это лишь один из сценариев, который наиболее отчётливо видится мне, но при этом, на столе в Генштабе ВСУ, более чем уверен, подобных сценариев несколько и некоторые из них куда более неожиданные, чем данный шаблонный набросок более масштабной операции, нежели была на острове Змеиный.

Но в целом, тот фетиш, который российская пропаганда устроила вокруг Крыма, выглядит весьма убого, с учётом того, как в реальности видится освобождение полуострова.

Пакуйте чемоданы, окопы не помогут. Наоборот, в них же вас и зароют.

Источник

война в Украине Александр Коваленко деоккупация Крыма
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