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Как всеобщая мобилизация в России добьет россиян

Альфред Кох

Российский политик и бизнесмен, бывший заместитель председателя правительства РФ (1997), экс-председатель Госкомимущества России

5 мая 2022, 11:23

Путинские чудо-богатыри уже сейчас пересаживаются на танки и БМП 60-х годов. У них уже сейчас нет преимущества над ВСУ, и это только усугубится.

Россия,военные
Путин, несмотря на заявления Лаврова и Пескова, скорее всего, объявит всеобщую мобилизацию / Reuters

Все ждут 9 мая. Считается, что в этот день Путин обязательно должен преподнести какой-то сюрприз. Наблюдатели гадают: объявит Путин войну Украине и начнет всеобщую мобилизацию или нет?

У меня на этот счет нет никакой экспертизы. И вообще, после того, как я сел в лужу с прогнозом, что войны не будет, я стал очень осторожен. И теперь все чаще говорю - "не знаю". Я и раньше не брезговал этим ответом, а сейчас он просто стал моим любимым.

Но у меня есть одна примета: чем чаще пресса и политики говорят о том, что Путин не сделает того-то и того-то потому, что в этом нет никакого смысла, что тем самым он нанесет себе больший вред, чем противнику и что "путинуэтоневыгодно", тем выше вероятность, что он именно так и поступит.

Поэтому, если я, например, считаю, что всеобщая мобилизация никак не поможет Путину в военном смысле, а в политическом создаст дополнительное напряжение внутри России, то это значит, что он ровно это и сделает.

К тому же известно: если Песков или Лавров говорят о чем-то, что это белое, значит можно даже не идти и не смотреть: это 100% черное. И это эмпирическое знание добавляет мне уверенности в том, что Путин объявит мобилизацию: ведь оба этих персонажа опять сообщили, что никакой всеобщей мобилизации не будет.

Это также верно, как и то, что буквально за несколько дней до 24 февраля все они говорили об отсутствии у России планов нападать на Украину. И, помнится, у них были ровно такие же выражения лиц...

А раз так, то значит многие десятки тысяч молодых рекрутов по всей России бросят свою учебу и работу, покинут свои семьи, оставят на потом все свои планы и одев военную форму пойдут убивать украинцев. Многие из них погибнут на этой войне. Многие станут инвалидами.

Остальные вернутся с нее с огромными психическими травмами, которые будут до конца своих дней лечить водкой. И все их планы на жизнь пойдут к чертям собачьим. Большинство из них так и не построит семей, не родит детей, они уже никогда не вернутся на работу.

Кто-то пойдет в бандиты, кто-то в менты (что то же самое), кто-то в охранники, а кто-то в бомжи. И поскольку мобилизовано будет очень много народу, то и влияние всех этих вернувшихся с войны мужчин на общий дух нации будет очень депрессивным. А с учетом практически неизбежного поражения - тем более.

Когда Германия потерпела сокрушительное поражение, миллионы немецких мужчин оказались в жуткой депрессии. Но у них была и надежда: гитлеровский режим пал, пришла новая власть, появилось новое государство и есть шанс еще успеть все исправить и построить нормальную жизнь.

Читайте такжеПобеда Украины в войне становится все более вероятной: почему засуетилась РоссияЭнтузиазм, с которым бывшие солдаты и их жены принялись восстанавливать свою страну - еще не описан по-настоящему. Этому подвигу еще не нашлось равного ему масштабом Гомера. Но человечество не случайно назвало это "экономическим чудом". Ведь это оно и было.

Теперь представим себе, что кончилась эта, российско-украинская, война. Уцелевшие российские солдаты, после сокрушительного поражения возвращаются домой. В стране экономическая разруха. Россию все презирают. Ни о каком плане Маршалла не может быть и речи. Доходы бюджета - на нуле: никто не покупает российские ресурсы.

И вот они включают телевизор, а там...Путин: "коварный Запад, кольцо врагов, нужно еще потерпеть, не все потеряно, предстоят долгие годы упорного труда..." И дальше все то же: закосившие от армии сынки начальства жируют, ФСБ всех сажает, менты разбойничают, платят копейки, все воруют...

Никакого нового государства, новых лидеров, новых идей... Болят старые раны, колет укропский осколок в груди, да еще и гепатит схватил от грязной воды, которую приходилось пить в окопах.

А перспектив - никаких, пенсия маленькая, работать - образования нет... А когда его было получать? Все по госпиталям... Да и после: как учиться? Памяти после контузии нет, все в голову какие-то кошмары лезут: люди замученные, руки оторванные, грязь, кровь, кишки, экскременты... Откроешь учебник - а там все это как полезет... Вместо буковок...

Нет, не вижу я тут места для "экономического чуда". Я вижу лишь только водку, наркотики, драки с ближними, всеобщая ненависть и смерть в канаве... Захлебнулся в собственной блевотине... Этого и сейчас навалом, а будет - еще больше...

Есть ли шансы на другой сценарий? На какой? На победу Путина? Я его не вижу. Честно. Я изо всех сил стараюсь быть объективным. Но посудите сами: российская армия пытается наступать на Донбассе уже почти полтора месяца. И никаких серьезных успехов она не добилась.

Читайте такжеКремль перегнул палку, или Почему Лавров решил самоустранитьсяЭто при том, что ВСУ противостоит ей лишь тем оружием, которое было у них до того, как Запад принял решение о массированных поставках тяжелого вооружения. Реальные поставки тяжелого вооружения начались лишь самое раннее - пару недель назад. Все специалисты в один голос говорят, что в действующей армии оно появится не раньше конца мая.

И что тогда будут делать путинские чудо-богатыри? Они уже сейчас пересаживаются на танки и БМП 60-х годов. У них уже сейчас нет достаточного для наступления преимущества над ВСУ, а что будет потом? Чем будем удивлять?

У любой нации всегда есть огромная инерция. И колоссальный потенциал для абсорбции. Вернись с войны пусть даже сотня тысяч травмированных войной людей, 140 миллионов остальных их бы абсорбировали. Они какие-то время были бы еще видны на общем фоне (как были видны поначалу, например, ветераны-афганцы), но потом они все растворились бы в море своего народа.

Но если провести всеобщую мобилизацию и какую-то значимую часть нации окунуть по горло в войну, то их переварить будет не так просто. Они сдвинут весь народ на какую-то другую траекторию. И сдается мне, что эта траектория будет еще хуже нынешней. В ней будет еще больше цинизма, еще больше жестокости и нигилизма.

Русский народ столько вытерпел за эти сто лет, над ним так долго и с такой фантазией измывались, что его ментальное здоровье и так оставляет желать лучшего. А эта всеобщая мобилизация вкупе с позорной, бессмысленной и проигранной войной будет просто контрольным выстрелом ему в голову.

Читайте такжеВойна в Украине отрезвила Путина: решится ли он на ядерный удар и мобилизацию в РоссииПоэтому я не вижу никаких плюсов и огромное количество минусов от этой мобилизации. И это означает, что она будет. Потому, что Путина его судьба ведет к катастрофе. И он с этого пути уже не свернет. Это не в его власти.

Там, где-то на Небесах, уже решено, что он должен потерпеть поражение. И значит уже ничего изменить нельзя.

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!

Слава Украине!

viber
война в Украине Альфред Кох Владимир Путин мобилизация в армию Дмитрий Песков Сергей Лавров
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