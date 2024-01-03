Как всеми силами хотят спровоцировать внутренний раскол в Украине

Весь сегодняшний разгул рефлексии и дискуссии о внутренних трансформациях как раз потому, что стало чуть лучше.

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Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Почитал итоги года от всяких добрых людей. Все адекватные люди на разные лады повторяют одно и тоже: по объективным показателям стало лучше, но ощущение – что хуже.

Прям как с фальшивыми ёлочными игрушками: выглядят как настоящие, а радости не приносят.

Основной итог 2023 г. – у нас появился небольшой запас прочности.

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Минимальный, хиленький. Но есть элемент предсказуемости, есть возможность планировать, есть вариативность. По сравнению с 2022 г. – просто роскошь. В 2022 году мы регулярно преодолевали пропасть в два прыжка. И это получалось, потому что других вариантов не было.

Весь сегодняшний разгул рефлексии и дискуссии о внутренних трансформациях как раз потому, что стало чуть лучше.

Все эти набросы Кремля о готовности вести войну многие годы до победы любой ценой - как раз доказательство, что быстро они с нами сделать ничего не могут и сами это понимают. При этом сталкиваются с колоссальными издержками и растущими рисками (активный поиск внутренних врагов и репрессии против "голых вечеринок" - тому подтверждение).

Поэтому давят на психику и хотят всеми силами спровоцировать внутреннюю дестабилизацию в Украине.

А вот и нет.

Минимальная задача на следующий год (необходимо, но недостаточно) – уменьшать разрыв между тем, где совсем плохо, и средними показателями, тем самым их улучшая.

Потому что большие разрывы – это почва для внутренних расколов, на которых будут играть россияне для дестабилизации. Стравливая тех, кому на войне хуже, против тех, кому тоже плохо, но чуть лучше. На примере Харькова я это недавно описал. Последние обстрелы лишь подтверждают актуальность.

Однако любые телодвижения внутри Украины – это из разряда "недостаточно". Это продолжение войны на нашей территории. Меньше жертв и разрушений – это всё равно наши жертвы и разрушения у нас. Это улучшение негативной программы: хорошо, правильно, но мало.

Часть коллективной рефлексии, которая сейчас направлена на внутренние проблемы, в следующем году стоит направить на поиск и воплощение решений - как максимально перенести войну на территорию противника.

Здесь два очевидных вектора: работать с западными аудиториями (те же санкции – это война на территории противника) и работать с россиянами. Считаю, что братский русский народ и россиян в целом нужно охватить большей заботой, они способны на большее у себя в РФ.

В общем, без нашей помощи они с нами не справятся. А мы им помогать не будем. А совсем наоборот. Ведь так?

Поэтому у нас всё будет хорошо, хоть и не сразу. А у них – всё плохо.

Берегите себя.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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