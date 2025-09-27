Как война выходит в новые домены

Массовое применение БПЛА превратило количественные изменения в качественные.

Ключевые тенденции, которые уже проявились в войне России против Украины и на Ближнем Востоке, которые будут определять глобальную безопасность в ближайшие десятилетия.

Во-первых, формируется новая "ось" сотрудничества: Китай, Россия, Иран и Северная Корея углубляют двусторонние отношения. Добавляются также отдельные игроки Глобального Юга.

Это не классический военный блок, там нет достаточной координации. И Россия рассматривается Китаем как сырьевой придаток. Но все будет зависеть от уровня производства вооружений и совместных учений. В любом случае, война рф против Украины может завершиться, если Китай остановит рф. И, наоборот, Западу не хватает быстрых инструментов для остановки России без Китая.

Во-вторых, выносливость и устойчивость общества становятся определяющими факторами войны. Украина и Израиль доказали, что способность мобилизовать население, удержать энергосистему, производить собственные дроны и вести информационную борьбу - это не вспомогательные, а центральные элементы национальной безопасности. Москва, со своей стороны, пытается подорвать европейское единство диверсиями и дезинформацией, увеличивая количество атак на инфраструктуру в Европе.

В-третьих, технологии в корне меняют характер войны. Массовое применение БПЛА превратило количественные изменения в качественные: миллионы дронов ежегодно делают маневр бронетехники практически невозможным, а флот РФ в Черном море потерял более 30% единиц из-за атак беспилотных систем.

Параллельно с этим ИИ уже используется для автоматического распознавания целей и планирования ударов - это радикально ускоряет принятие решений на поле боя. Далее - ударные дроны на ИИ разных типов, от малых до больших. И дроны перехватчики на ИИ.

В-четвертых, война выходит в новые домены. Космос и киберпространство перестали быть второстепенными - более 10 000 спутников уже меняют баланс сил, а потенциал кибератак для саботажа критической инфраструктуры может стать не менее опасным, чем ракетный удар.

Мир движется к ситуации, где нужно быть готовым вести две большие войны одновременно.

Конфликт в Тайваньском проливе вполне может стать соблазном для Кремля активизировать наступление в Балтии, независимо от войны с Украиной, а координация Москвы, Тегерана и Пхеньяна способна создать мультифронтовой вызов для НАТО и союзников в Азии.

Будущее войны - это не отдельные кампании, а комплексные столкновения, где промышленность, общественная устойчивость, технологии и международные союзы будут определять не только победителя на фронте, но и саму архитектуру глобальной безопасности.

