Германия показывает, как её элиты усвоили уроки погружения в нацизм / УНИАН

Германия сломана. Часть элиты всё еще сопротивляется. И это одни из наиболее богатых людей страны. Промышленное лобби, тесно переплетенное с кремлевскими интересами, десятилетиями включает все возможные ресурсы.

Тупая пропаганда уже в лоб пытается уничтожать посла Украины в Германии Андрея Мельника. Вскрываются все маски.

Зюддойче цайтунг, издание номер один по охватам, публикует откровенную дичь. В ход идёт набивший оскомину и до боли знакомый кремлевский нарратив про Степана Бандеру.

"Бывший коллаборант нацистов - герой?" - вопрошает заголовок в попытке обвинить симпатии посла Мельника к Степану Бандере в нацизме.

Это ведь при том, что сам Степан Андреевич Бандера был узником немецких концлагерей, не был признан коллаборантом Нюрнбергским трибуналом, не был признан коллаборантом даже Верховным судом СССР. Не было оснований. Хотя при всех возможностях советского правосудия, оно могло бы легко выдать белое за черное.

Тем не менее.

И теперь Германия показывает, как её элиты усвоили уроки погружения в нацизм. Даже либеральные газеты, которые так часто нам ставили в пример, не гнушаются откровенной пропаганды.

Посол Андрей Мельник - герой Украины, неутомимый лоббист интересов нашей державы в ключевой стране Евросоюза. И он уже очень надоел всем немецким элитам, требуя от Германии раз за разом отказаться от российского газа и другого противодействия российской агрессии.

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Всё однозначно.

Вкупе со вчерашним решением Европарламента по российскому газу и нефти Германия вынуждена принимать неприятные для себя решения.

Наступает момент истины. Либо Германия окончательно станет лидером свободного мира, либо снова скатится в нацизм. Теперь российского происхождения. На двух стульях усидеть не получится. Хоть и очень хочется.