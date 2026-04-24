Как война с Ираном обнажила слабое место армии США: Невзлин раскрыл детали

США и война в Иране

Пока мир сосредоточен на последствиях войны на Ближнем Востоке, становится заметнее проблема истощения военных ресурсов ведущих государств. В своей колонке Леонид Невзлин, предприниматель и публицист, анализирует, как интенсивные боевые действия повлияли на запасы ключевых ракет США и какие риски создает это для глобальной безопасности. Автор объясняет, почему возобновление арсеналов может затянуться на годы. Публикуем ключевые мнения автора.

Во время войны с Ираном вооружённые силы США существенно истощили запасы ключевых ракет. Как сообщают эксперты и источники CNN, это создаёт "краткосрочный риск" нехватки боеприпасов в случае нового конфликта в ближайшие годы.

Отмечается, что за последние семь недель войны США израсходовали как минимум 45% своего запаса ракет Precision Strike Missile, не менее половины арсенала ракет THAAD, предназначенных для перехвата баллистических целей, а также почти 50% запасов перехватчиков системы Patriot. Ранее в этом году Пентагон подписал ряд контрактов, направленных на расширение производства ракет, однако сроки поставок для восполнения этих запасов составляют от трёх до пяти лет.

В краткосрочной перспективе США, вероятно, сохраняют достаточные запасы бомб и ракет, чтобы продолжать боевые операции против Ирана. Однако количество критически важных боеприпасов в их арсеналах уже недостаточно для противостояния сопоставимому по силе противнику, такому как Китай, и, вероятно, потребуются годы, чтобы вернуть их уровень к довоенным показателям, говорится в публикации.

Это очень тревожная, но, к сожалению, вполне прогнозируемая ситуация. После начала большой войны против Украины стало совершенно очевидно, что наращивать темпы военного производства нужно было "ещё вчера". Теперь США будут испытывать многолетние трудности, а о Европе и говорить не приходится — безопасность стран континента подорвана как политически, так и ресурсно. Очень серьёзная проблема.

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

