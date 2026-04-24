Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Как война с Ираном обнажила слабое место армии США: Невзлин раскрыл детали

Леонид Невзлин
24 апреля 2026, 08:10
В краткосрочной перспективе США, вероятно, сохраняют достаточные запасы бомб и ракет, чтобы продолжать боевые операции против Ирана.
США и война в Иране

Пока мир сосредоточен на последствиях войны на Ближнем Востоке, становится заметнее проблема истощения военных ресурсов ведущих государств. В своей колонке Леонид Невзлин, предприниматель и публицист, анализирует, как интенсивные боевые действия повлияли на запасы ключевых ракет США и какие риски создает это для глобальной безопасности. Автор объясняет, почему возобновление арсеналов может затянуться на годы. Публикуем ключевые мнения автора.

Во время войны с Ираном вооружённые силы США существенно истощили запасы ключевых ракет. Как сообщают эксперты и источники CNN, это создаёт "краткосрочный риск" нехватки боеприпасов в случае нового конфликта в ближайшие годы.

Отмечается, что за последние семь недель войны США израсходовали как минимум 45% своего запаса ракет Precision Strike Missile, не менее половины арсенала ракет THAAD, предназначенных для перехвата баллистических целей, а также почти 50% запасов перехватчиков системы Patriot. Ранее в этом году Пентагон подписал ряд контрактов, направленных на расширение производства ракет, однако сроки поставок для восполнения этих запасов составляют от трёх до пяти лет.

видео дня

В краткосрочной перспективе США, вероятно, сохраняют достаточные запасы бомб и ракет, чтобы продолжать боевые операции против Ирана. Однако количество критически важных боеприпасов в их арсеналах уже недостаточно для противостояния сопоставимому по силе противнику, такому как Китай, и, вероятно, потребуются годы, чтобы вернуть их уровень к довоенным показателям, говорится в публикации.

Это очень тревожная, но, к сожалению, вполне прогнозируемая ситуация. После начала большой войны против Украины стало совершенно очевидно, что наращивать темпы военного производства нужно было "ещё вчера". Теперь США будут испытывать многолетние трудности, а о Европе и говорить не приходится — безопасность стран континента подорвана как политически, так и ресурсно. Очень серьёзная проблема.

О персоне: Леонид Невзлин

Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Иран Леонид Невзлин
©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять