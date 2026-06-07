Кремль проигрывает решающую битву: Портников всё объяснил

Выборы в Армении могут стать переломным моментом для всего Южного Кавказа. Почему Россия теряет контроль над регионом и какую роль в этом играет украинское сопротивление — анализ Виталия Портникова.

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Портников о провальной стратегии Кремля / Коллаж: Главред, скриншоты

На фоне обострения борьбы за влияние на постсоветском пространстве особое значение приобретают политические процессы на Южном Кавказе. В своей колонке Виталий Портников анализирует, почему выборы в Армении выходят далеко за пределы внутренней политики и могут повлиять на баланс сил во всем регионе. Журналист и политический обозреватель объясняет, как меняется роль России на Кавказе и почему эти процессы имеют значение и для Украины. Публикуем его взгляды на языке оригинала.

7 июня – возможно, один из самых важных дней для будущего того, что осталось от постсоветского пространства. Тривиальные, казалось бы, парламентские выборы в Армении Кремль превратил в настоящую битву – с угрозами, запретом на продукты и десантом российских жителей с армянскими паспортами для поддержки партии российского бизнесмена без армянского паспорта. Какой-то полный треш – но у Путина так всегда!

Однако если внимательно посмотреть на исторический контекст, станет очевидным, насколько важен для хозяина Кремля контроль над Южным Кавказом. Из нашей памяти как-то стерлось, что события в Советском Союзе, если говорить об общественных движениях в союзных республиках, на самом деле начинались не с Литвы, а с Армении. С комитета "Карабах". И вот что важно: КГБ с радостью использовал настроения, царившие тогда в обществе, ощущение несправедливости в связи с тем, что территория с армянским большинством находится в составе Азербайджана и что кто-то извне хочет изменять территорию Азербайджана для того, чтобы буквально сталкивать народы лбами и таким образом строить идеальную ловушку и для азербайджанцев, и для армян – а к тому же способствовать дестабилизации ситуации в Советском Союзе и демонстрировать неэффективность и беспомощность партийного руководства.

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Когда коммунистическая империя окончательно рухнула и люди из КГБ (теперь ФСБ) начали подбираться к власти в России, двери кавказской мышеловки оставались крепко закрытыми. Более того – когда новый президент Азербайджана Гейдар Алиев, сам бывший председатель КГБ Азербайджанской ССР, предпринял попытку вырваться и договориться со своим армянским коллегой Левоном Тер-Петросяном, бывшим председателем комитета "Карабах", Кремль организовал военный переворот в Армении и передал власть своему ставленнику и бывшему президенту самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Роберту Кочаряну. По сути, в Армении тогда произошло то, что в 1994 году случилось в Украине – только Кочарян был не Кучмой, а скорее сразу Медведчуком.

Но не Януковичем. Если продолжать эти параллели – Януковичем был преемник Кочаряна Серж Саргсян, который пытался дружить с Москвой, но в то же время получать деньги на Западе. Путин практически одновременно добился и от Саргсяна, и от Януковича отказа от Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Янукович потерял власть в течение нескольких последующих месяцев. На армянское общество отказ от европейской ассоциации такого впечатления не произвел. Однако лишенный возможности маневра Саргсян все больше превращался в мелочного провинциального диктатора – и потерял власть через четыре года после Януковича в результате настоящей революции. Можно сказать, что в Армении "эффект Зеленского" тогда сработал за год до Зеленского — ведь из всех постсоветских лидеров Зеленский по типажу и стилю больше всего похож на бывшего журналиста Никола Пашиняна.

Правда, Путин в этой ситуации оставался Путиным без изменений. Российский диктатор начал мстить армянам так же, как до этого мстил украинцам, и занял якобы подчеркнуто нейтральную позицию во второй карабахской войне, что обрекло разграбленную двумя пророссийскими режимами Армению на поражение. Но, как и в случае с Украиной, путинская месть привела к обратному результату — она открыла армянам глаза на Россию так же, как она открыла их украинцам. Даже те из армян, кто считает, что связи с Москвой нужно поддерживать, отстаивают эту идею не из любви, а из безысходности и страха перед соседями. И Пашинян, который еще не поссорился с Путиным окончательно, но уже ищет других друзей и создает условия для мира (пусть и прохладного) с недавними врагами, выглядит для многих просто образцом здравого смысла.

Поэтому Кремль сегодня ведет в Армении битву, обреченную на поражение. Главным элементом его шантажа была вовсе не вода "Джермук" и не армянский коньяк, а контроль над Карабахом, который окончательно восстановлен Азербайджаном. Да, ценой трагедии тысяч людей, вынужденных покинуть родные места, – но россияне десятилетиями делали все возможное, чтобы довести дело именно до такой беды.

Если Москва потеряет контроль над Арменией (а она потеряет), то она лишится и контроля над Кавказом. Большевики не зря вернулись в этот регион сто лет назад: они хотели не просто держать в руках армян, азербайджанцев и грузин, но и при возможности шантажировать Турцию и Иран, впоследствии даже частично оккупированные Советским Союзом. Москва не случайно начала дестабилизировать Кавказ в 1990-е, подстрекать народы. Ей нужно было, чтобы именно Россия – главный дестабилизатор этого региона – казалась здесь главным "стабилизатором". Не говоря уже о том неприкрытом пренебрежении, с которым самопровозглашенные колонизаторы относились к древним великим цивилизациям — для меня вообще загадка, как армяне или грузины могли все это веками терпеть: то ли безысходность, то ли какой-то гипноз.

Но теперь ловушка почти разрушена. Россия непременно уйдет с Южного Кавказа – на этот раз навсегда. И я очень надеюсь, что в будущем нам скажут за это слова благодарности.

Ведь если бы не украинское сопротивление, неизвестно, сколько лет Россия держала бы Кавказ за горло.

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О личности: Виталий Портников Виталий Портников – украинский публицист, писатель и журналист. Обзорщик Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

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