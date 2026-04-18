Как война на Ближнем Востоке повлияла на поставку оружия Украине: Невзлин назвал риски

https://opinions.glavred.info/kak-voyna-na-blizhnem-vostoke-povliyala-na-postavku-oruzhiya-ukraine-nevzlin-nazval-riski-10757426.html Ссылка скопирована

Трамп и поставки оружия

Пока мир наблюдает за обострением на Ближнем Востоке и их влиянием на глобальную безопасность, в Европе все острее возникает вопрос о стабильности военных поставок от союзников. В центре дискуссии возможны задержки американского оружия для европейских стран на фоне новых военных расходов США. Предприниматель и публицист Леонид Невзлин анализирует, почему проблема значительно более глубокая и связана с медленными темпами оборонного производства на Западе. Публикуем его взгляды на языке оригинала.

США уведомили некоторые европейские страны, что часть ранее законтрактованных поставок вооружений, вероятно, будет задержана, поскольку война с Ираном продолжает расходовать имеющиеся запасы, сообщает Reuters.

Задержки затронут несколько стран, в том числе в Балтийском регионе и Скандинавии. Европейцы жалуются, что это ставит их в затруднительное положение. Американцы, в свою очередь, упрекают союзников в недостаточной помощи США и Израилю в открытии Ормузского пролива.

видео дня

Названия ряда затронутых стран не раскрываются: часть из них граничит с Россией, поэтому темпы поставок вооружений считаются чувствительной оборонной информацией. Речь идёт о различных видах боеприпасов, включая те, которые могут использоваться как для наступательных, так и для оборонительных целей.

Чего и следовало ожидать. Но первопричина проблем — вовсе не война против Ирана и даже не желание Вашингтона "наказать" союзников по НАТО. Странам Запада следовало значительно быстрее наращивать темпы военного производства и лечить политическую близорукость. Всё остальное — лишь симптомы.

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред