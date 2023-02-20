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Как визит Байдена в Киев ткнул Путина носом в его провал

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

20 февраля 2023, 19:49
Визит Байдена увеличил шансы Украины на победу и подчеркнул слабость России.
Визит Байдена в Киев увеличивает вероятность завершения боевых действий в 2023 году
Визит Байдена в Киев подчеркнул, что план Путина относительно Украины провалился / Коллаж Главред, president.gov.ua, kremlin.ru

Визит президента США Джозефа Байдена в Киев состоялся накануне критически важного периода российско-украинской войны. Значение этого события сложно переоценить.

Прежде всего, стоит отметить, у любого визита есть публичная и непубличная часть. Что касается публичной части, то тут все на поверхности – было четко обозначено, что поддержка Украины Западом продолжится, США не оставят Украину наедине со ее проблемами, а также выделят ей новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов.

Что касается непубличной части, то мы можем только догадываться, о чем говорил президент Зеленский с помощником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном, а также главой МВФ Кристалиной Георгиевой. Можно предположить, что, скорее всего, с главой МВФ обсуждалась необходимость кадровых изменений и вопросы послевоенного восстановления Украины. Поскольку понятно, кем будет финансироваться восстановление нашей страны, Запад заинтересован в продолжении реформ в Украине и изменении кадровой политики, дабы на ключевых позициях были понятные и прогнозируемые люди.

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Визит Байдена подчеркнул, что план Путина относительно Украины провалился, и ситуация для него кардинально изменилась в худшую сторону. Если год назад мы видели опустевшее американское посольство в Украине, то сейчас в Киев абсолютно свободно приезжает президент США и гуляет по городу, пускай и с соблюдением всех мер безопасности. Российские пропагандисты, естественно, будут рассказывать, что все это было согласовано, однако это попытка сделать хорошую мину при плохой игре. С информационной точки зрения, это огромный минус Кремлю, как бы на ток-шоу россияне ни рассказывали, что белый господин приезжал на подмандатную территорию, в колонию, что Украина несамостоятельна – все это будет лишь проявлением слабости и бессилия России в этой ситуации.

Визит Байдена – это четкий сигнал о том, что поддержка Украины продолжится, несмотря на все перипетии и угрозы со стороны Кремля.

По итогам визита Зеленский сказал, что результаты этой встречи будут заметны на поле боя, и что мы можем сделать так, чтобы 2023-ий стал годом победы. Очевидно, что Штаты заинтересованы завершить войну в нынешнем году, ведь 2024-ый – это год выборов в США и России, а тащить в год выборов груз войны – это создавать себе дополнительные политические проблемы. Все войны так или иначе заканчиваются за столом переговоров, и США настроены на то, чтобы Украина вела их с наиболее выгодных позиций.

Еще год назад Байден подписал закон о ленд-лизе, но громкие заявления не были подкреплены столь же мощными действиями США. Украине давали столько оружия и техники, чтобы она не проиграла, но не давали достаточно для того, чтобы она победила.

Слова Зеленского дают основание рассчитывать на получение нужного нам вооружения в нужных объемах, что позволит нам победить на поле боя и освободить оккупированные территории. Речь идет о боевой авиации (Резников уже заявил, что вопрос решен), дальнобойных ракетах оперативно-тактического уровня (ATACMS), бронетехнике, артиллерии и боеприпасах.

В общем, если судить по тому, как складываются события, вероятность того, что в 2023 году активные боевые действия будут завершены, достаточно высока. Шансы Украины добиться успеха на поле боя возрастают, если обещания об увеличении военной помощи будут выполнены.

При этом не думаю, что в Украине найдется политик, который решится заморозить войну с учетом тех территориальных реалий, о которых говорят кремлевские деятели, ведь это будет самоубийством, ибо украинское общество настроено добиться возвращения под контроль Украины всех оккупированных территорий.

Однако не стоит ожидать, что этот визит Байдена и сигналы, которые получил Путин, скорректируют действия России в сторону большего конструктива. Если бы Путин руководствовался не параноидальными идеями, а трезвой оценкой ситуации, он бы изначально, год назад, не решился на военную авантюру. Ведь Путина предупреждали, что это безумие, что это закончится бойней и не принесет того, чего он хочет. Так и случилось.

Только военное поражение способно заставить Путина сделать шаг назад. Пока же никакого конструктива в позиции Кремля ждать не стоит.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

война в Украине Владимир Зеленский Андрей Золотарев Джозеф Байден война России и Украины
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