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Как в РФ случился полный провал сторожевых кораблей

Александр Коваленко
25 июня 2025, 06:10
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Согласно проекту на кораблях должны были устанавливаться четыре дизельных двигателя 16V4000M90 немецкой компании "MTU" и редукторов "ZF"
Корабли РФ
Корабли РФ / Коллаж Главред, фото upload.wikimedia.org

Полный провал российских сторожевых кораблей проекта 22100…

В начале 2000-х годов береговая охрана пограничной службы ФСБ высказала потребность в новом сторожевом корабле, который бы удовлетворял всем потребностям этой силовой структуры. Разработка корабля началась в 2009, а головная посудина была заложена в 2012 году и, практически сразу же… что-то стало идти не по плану.

Согласно проекту на кораблях должны были устанавливаться четыре дизельных двигателя 16V4000M90 немецкой компании "MTU" и редукторов "ZF". Но из-за введённых в 2014 году санкций устанавливаются два российские ДРРА-6000 на базе двух дизелей 16Д49 и двух редукторов от ПАО "Звезда". Замена немецких силовых установок на российские внесла коррективы в уже не просто готовый проект корабля, но, фактически, в строящийся головной экземпляр!

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Сроки строительства так же вызывали вопросы. Первый корабль проекта 22100 полным водоизмещением 3 200 т "Полярная звезда" и второй "Петропавловск-Камчатский" строились 4 года, а третий "Анадырь" - 6 лет! Для сторожевика на 3 тыс тонн как-то слишком долго…

А затем, в 2020 году, по какой-то необъяснимой причине, подписание контракта на ещё 2 запланированных корабля не состоялось! Интересно почему?

Пять лет спустя в российском информационном пространстве стали всплывать подробности, которые нам с вами и так были известны ещё до 2020 года… Сторожевые корабли проекта 22100 это плавающий дефект на дефекте!

Только с 2020 по 2024 год на "Петропавловск-Камчатском", не головном, которые обычно самые проблемные в серии, а втором корабле, было зафиксировано более 70 поломок, а именно, из строя вышли: критически важные узлы и агрегаты - двигатели, валогенераторы, рулевое устройство, холодильные установки, радиолокационная станция и другие системы.

Таким образом, корабль, рабочий ресурс которого рассчитывался на 40 лет, уже не функционабелен.

Что примечательно, такая ситуация со всеми тремя сторожевыми кораблями проекта 22100, которые должны были стать основной рабочей касаткой российских пограничников в своём классе на десятилетия, а хватило их всего на пару лет и сейчас, состояние не позволяет выполнять задачи в открытом море.

Кораблестроение в россии, как я всегда и говорил, в глубокой Мариинской впадине и одно удовольствие наблюдать за тем, как это десятилетие спустя, начинают признавать даже сами россияне.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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