Как успешные атаки вглубь РФ выводят Путина

Орально-текстовая подготовка к встрече на Аляске выходит на финишную прямую. Градус заявлений будет расти, как и интенсивность вбросов.

Можно смело ещё пару дней ничего не читать и не слушать, а накануне собрать расстановку и фон. Гораздо важнее ситуация на поле боя и дополнительные военные аргументы.

Когда утром 11 августа появились сообщения об ударе неизвестных дронов по Арзамасскому приборостроительному заводу им. П.И. Пландина, уже с высокой долей вероятности можно было предсказать, чьи они.

Спустя какое-то время появилось официальное сообщение: ЦСО "А" СБУ поразил (с дистанции – порядка 775-800 км) дронами очередной завод. И не простой, а важный.

АПЗ входит в состав АО Корпорация "Тактическое ракетное вооружение". Среди прочего, производит разнообразную начинку для крылатых ракет Х-32 (основной носитель – Ту22МЗ) и Х-101 (носители - Ту-160 и Ту-95).

СБУ в рутинном режиме продолжает успешно атаковать предприятия российского ВПК, уменьшая возможности для ракетных и дроновых атак по территории Украины.

Очевидно, что попадание даже нескольких БПЛА не уничтожит громадный завод. Но есть нюанс. Например, с той же ракетой Х-101. Россияне клялись, что ракета изготовлена исключительно из российских компонентов. На практике оказалось (после изучения сбитых ракет), что внутри полно микросхем и других деталей западного происхождения (США, Швейцария и т.д.). В том числе – гражданского (двойного) назначения.

У российского ВПК есть уязвимости, и методичная пристрелка по заводам дает свои плоды в условиях зависимости РФ от импорта. Даже единичное попадание может сделать очень больно. В комплексе с преследованием стратегической российской авиации это реальный фактор влияния на ход войны.

Успешные атаки вглубь РФ добавляют политических аргументов тем, чьи интересы совпадают с нашими. Что сейчас особенно важно.

О персоне: Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

