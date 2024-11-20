Как украинская операция разрушила российские планы

Удары по Курской области показали, что эта крепость имеет существенные слабые места.

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Операция в Курской области / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, росСМИ

Курск, ракеты и желанная "заморозка"

Давно хотел написать этот текст, но вчерашние ограниченные разрешения бить по России побудили. Поэтому, поехали.

Сразу стоит напомнить, каково единственное условие настоящих переговоров о мире или заморозке: Россия получила по зубам настолько, что готова к переговорам, потому что дальше ее ждет кабзда. Точнее даже не Россия. А один вполне конкретный дед, которому продолжение войны будет угрожать потерей власти и жизни больше, чем ее завершение. До того все разговоры о мире - разговоры.

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Вполне возможно, мы уже близки к моменту, когда у россиян посыплется то ли экономика, то ли военная система. А возможно и не близки. К тому моменту мы имеем дело с тремя неоспоримыми фактами:

1. У россиян больше ресурсов. От людей до снарядов и ракет. Если последние два пункта мы еще можем нивелировать, то первый - нет.

2. Мы как были андердогами в этой войне, так и остались. Эта ситуация могла измениться в 2022 году, но тогда наши уважаемые партнеры немного испугались нашего и собственного успеха. Но здесь уже нет смысла плакать по прошлому, оно уже произошло.

3. Главное преимущество национального государства над империей-автократией сохраняется: мы имеем большую внутреннюю устойчивость при даже большем внешнем влиянии. Да, тот самый "раскол" до сих пор остается преимущественно в соцсетях.

В целом отсутствие заметных успехов (ВСУ отступали на Донбассе много месяцев до Курска), реальное истощение, усиленное работой российской пропаганды и местных подонков позволяло России продвигать свой нарратив о "переговорах" в выгодном для себя формате (формате фактической капитуляции). Создавая впечатление, что затяжной конфликт исчерпает ресурсы Украины и ее партнеров значительно быстрее, чем российские.

Российский нарратив базировался на мифе о "крепости Россия", которую якобы невозможно атаковать. Удары по Курской области показали, что эта крепость имеет существенные слабые места. Кроме того, дальнобойные удары все равно подрывают веру российского прости господи общества в способность власти гарантировать безопасность даже в отдаленных регионах.

Успешные операции на Курщине (в том числе - оборона сейчас) доказали, что Украина не находится в безвыходной ситуации. Наоборот, демонстрация силы и способности наносить удары по тыловым объектам России показала, что Украина может перехватить стратегическую инициативу, если будет иметь больше ресурса.

Нам надо сокращать ресурсный дефицит и у нас очень большие проблемы с этим, но победа России в "войне на истощение" не является неотвратимым сценарием.

Да, Курская операция не остановила россиян на Донбассе (и даже если бы привлеченные силы отправили на Донбасс - не остановила бы), но она как минимум надолго отложила их планы по новому наступлению на Сумы и Чернигов. А то, что Россия была вынуждена (для позиции России - это именно вынуждена) привлекать бойцов из КНДР - доказывает их уязвимость даже, казалось бы, в городе наибольшего преимущества. В человеческом факторе.

Вчерашнее разрешение на ATACMS было определено еще до выборов, но именно после Курска в текущей, очень осторожной администрации в США поняли, что эти удары являются частью необходимой обороны и имеют четкое стратегическое обоснование. Как частью необходимой обороны является перенос войны на территорию России.

Вы скажете, что Трамп это все сломает и заставит наш к катастрофическим уступкам? И тогда наши успехи на Курщине будут напрасными, а потерянное на Донбассе мы не вернем. Да, такой риск есть.

Но на самом деле весь этот нарратив о "торги за территории" (в том числе тезис "должны сохранить то, что еще имеем ценой уступок") подменяет то, о чем эта война. Эта война, собственно, о суверенитете Украины и украинского народа.

Суверенитет лучше всего гарантируют оружие, экономика и построенные отношения с партнерами. И поэтому любой формат завершения или заморозки, который ограничивает перечисленное - нам не ок. А все что не ограничивает - можно рассмотреть, даже если Россия сохранит временный контроль над чем-то, до падения текущего режима. Но Россию надо довести до этого "диалога", что Курск приблизил. Вчера это в очередной раз подтвердилось.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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