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Как Украине вернуть защитников Мариуполя

Анатолий Октисюк

политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse

14 мая 2022, 11:23

Русские вытаскивали из плена своих солдат-срочников, чтобы не допустить турбулентности в обществе. Именно поэтому на них надо обменивать бойцов с Азовстали.

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Защитников Мариуполя надо обменивать на российских пленных срочников / t.me/polkazov

Защитников Мариуполя надо обменивать на российских пленных срочников, которые должны день и ночь записывать обращение: "Путин, обменяй нас на защитников Мариуполя"; "Мама, я в плену в Азове, забери меня домой, мне очень тяжело и плохо".

Должна быть мощная медиакампания об обмене наших на солдат срочников, которых здесь нет, как говорит Путин. Мощная медиакампания, где сотни срочников должны умолять, плакать об обмене на защитников Мариуполя.

Я всегда говорил, что срочники - это ахилесова пята российского общества. Это сопляки, которые делают травмы для мамок и их общества. Потому что эти раны не зажили с момента чеченских конфликтов. Мы должны этот нож крутить в их ране день и ночь. Чтобы все россияне видели слезы плачущих 18-летних салабонов, которые умоляют их обменять на защитников Мариуполя.

Теперь вы понимаете, почему русские первой очередью вытаскивали из плена своих солдатиков срочников? Обменивали их без условий, чтобы вытащить. Лишь бы не было вони в российском обществе. Чтобы не было соплей мамашек, чьих сынков отправили на фарш в Украину.

Иногда, чтобы решать серьезные проблемы с таким варваром как Россия, надо знать ее болевые точки. Знать их историю, общественные травмы и раны. Солдаты-срочники - это российская травма. Есть ли у нас еще русские пленные срочники?

Сколько их осталось?

Читайте такжеРоссия упустила шанс захватить УкраинуЕсли есть, то давайте работать.

Запускать механизм формирования общественного мнения в России в отношении пленных российских срочников. Пусть Комитет солдатских матерей РФ активизируется.

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война в Украине новости Мариуполя
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