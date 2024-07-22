Как Украине как можно скорее вступить в НАТО без каких-либо условий

Чем больше наша страна будет работать по энергетике России, тем больше будут помогать.

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Сильных и в меру буйных всегда поддерживают и помогают / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ОК "Запад", Википедия

В ответ на убийство гражданина Израиля, который был убит дроном, прилетевшим от хуситов из Йемена, Израиль уничтожил НПЗ в Йемене. Так поступают взрослые страны.

Вообще, я считаю, что когда США, Британия и Франция уничтожали дроны и ракеты, которые летели из Ирана на Израиль, то они не Израиль защищали. А больше Иран, поскольку знали, что будет мощный ответ и начнется война на Ближнем Востоке. Такая себе импотентная политика, которая уже приводит к констатации факта со стороны США, что Иран готов к производству ядерного оружия. Это все равно приведет к войне рано или поздно с участием Запада.

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Вообще, следует давно понять, что сильных и в меру буйных всегда поддерживают и помогают. Потому что они перспективные. Конечно, могут поволатывают, что "так нельзя", но поддержку не свернут.

Это пример для Украины - чем больше наша страна будет работать по энергетике России, тем больше будут помогать. И быстрее примут в НАТО без каких-либо условий. Потому что сильных и буйных надо стараться держать под контролем.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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