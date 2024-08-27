Как Украина устроила хаос на территории России

Коллапс ЖКХ на фоне прилета дронов по газораспределительным сетям вызовет хаос в Москве.

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Пожар на нефтебазе / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео МЧС России, российские Тelegram-каналы

То, что Россия не может организовать тушение пожара на нефтебазе в Ростовской области свидетельствует о системном кризисе государственного аппарата.

Центр не занимается такими "мелочами", хотя может. Местные власти без отмашки из центра не хотят проявлять самостоятельность, потому что их воспитали в системе, что "инициатива наказывается". Люди не привыкли проявлять активность, поскольку их приучили молчать, потому что можно загреметь в не очень приятные места.

Это открывает огромные возможности для Украины по организации хаоса на территории России уже в эту осень-зиму (а зимы там холодные) и вывести Россию из войны. Главной точкой усилий должна быть Москва. Коллапс ЖКХ на фоне прилета дронов по газораспределительным сетям вызовет хаос в Москве, на который российская власть не может будет отреагировать.

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Хаос в Москве может вызвать ее массовый грабеж их столицы, как со стороны простых россиян, так и со стороны более организованных групп как "кадыровцы" и этнические меньшинства (таджики, узбеки и т.д.), которые еще будут иметь возможность отомстить за годы унижений. Далее эти тенденции можно распространить на другие регионы страны, в том числе с помощью Украины.

Будет ли это реализовано? Посмотрим. Но то, что вполне возможно и у Украины появились для этого ресурсы - это очевидно.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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