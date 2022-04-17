Как Украина снова срывает планы бункерного деда

Путин все еще убежден, что сможет быстро одолеть Украину / Коллаж Reuters, pixaby

Украина во второй раз срывает план Путина по реставрации "нового Союза".

В первый раз это произошло в 2014 году, во время Революции достоинства. Второй раз сейчас - во время горячей войны России против Украины.

Кстати, нейминг новых имперских мегаобразований встречался в аналитическом сообществе самый разнообразный - Евразийский союз, "историческая Россия", модернизированное "Союзное государство". В целом, если использовать обороты Лукашенко - такое себе "единое отечество" от Бреста до Владивостока, но с сохранением "независимости" стран.

Предельная и финальная мечта московского начальника, которая должна закрыть гештальт реставрации и компенсировать травму развала СССР с ее отложенной обидой и злобой на успешные проекты постсоветского пространства.

Из этого "единого отечества", по мнению Путина и Лукашенко, "временно" выпала Украина, став на путь опрометчивой вестернизации. В их воспаленной историко-мифологической фантазии образовалась некая "западноориентированная Русь", угрожающая своим успехом разрушить устои "правильной", босоногой, страждущей и самозамкнутой, "истинной" Руси.

Это ответ на вопрос почему Путин назвал натуральную грязную войну "спецоперацией". И почему в информпространстве РФ идет фанатичная и беспощадная борьба за запрет использования термина "война с Украиной".

Война подразумевает субъективацию, признание и маркировку достоинства врага, а значит выводит последующий дискурс в формат "победа-проигрыш". Т.е., Путин публично даже не признает Украину как врага.

Читайте такжеПутину лучше не начинать битву на ДонбассеДаже в этом заметно извращенное восприятие кремлевского старца: войны ведут же против чужих, а тут же типа "свои", "братские", "заблудшие". Если очень огрубить, то в понимании функционеров бункерного режима, они ведут что-то типа справедливой гражданской войны на "своей отеческой территории".

Отсюда этот маразм о "военных учениях", о надеждах на встречу оккупантов с цветами, о "русском мире" и т.д. Теперь, надеюсь, вам становится понятнее, почему в своем преимущественном большинстве россияне поддерживают такую "спецоперацию". Она действительно для них не война. Она - маленькое вынужденное оборонительное "происшествие" на "своей территории".

Украинцы для рядовых россиян поданы московским режимом как внутренний враг, а не внешний. Внешний враг имеет право в голове обывателя выжить (он останется в пределах своего государства, культуры, экономики), внутренний - должен быть уничтожен в корне. Как белогвардейцы в период Гражданской войны 1918-1921 гг., как классовые враги в период сталинизма, как диссиденты в эпоху застоя.

Поэтому те, кто говорят, что это война имеет экзистенциальный смысл - абсолютно правы. Это война против украинской идентичности, украинского менталитета, украинской самоорганизации и, безусловно, доказавшего свою состоятельность Украинского государства.

Идеологическим якорем в этом контексте является "денацификация", подразумевающее полное физическое истребление всех пассионарных украинцев, их политической, предпринимательской, культурной и информационной элиты как основы государства.

С обычными украинскими гражданами Кремль надеется разобраться быстро. Кого-то лишит средств к существованию, кого-то купит, кого-то переселит, кому-то закроет рот. Обыватель труслив и покорен. Он прокажен потребительством и материальным мышлением, а значит не опасен. А вот носители смыслов - враги. Все, что сейчас происходит - это не геополитика. Это биополитика.

Читайте такжеВойна в Украине и лютая шизофрения РоссииДля Путина лично Украина (а в особенности русскоязычный украинец) - сущностная угроза "его России" как личной автократической биолатифундии.

Украина - большая страна с традициями альтернативной политической жизни, культурно близкая славянскому архетипному пространству, способная транслировать мощный оппозиционный заряд на Россию и Беларусь с их никчемными социальными результатами на уровне простых подопытных.

Путин и Лукашенко прекрасно понимают, что их авторитарные модели импотентны, непривлекательны в социально-экономическом плане, являющиеся умирающими ветхими структурами, выживающие за счет контроля за массовым сознанием.

Что предлагает Россия взамен скромному украинскому порядку? Бомбы и ракеты по школам и больницам? Изнасилование женщин и детей? Хищническую зависть и обслюнявленный грабеж всего, что оказывается под рукой? Фильтрационные лагеря в Мариуполе и мобильные крематории?

Может быть Россия приносит новые материальные льготы и денежный рай? Не смешите. Все, что хочет Путин - при помощи грубой физической силы вычеркнуть, отминусовать украинскую гражданскую нацию, демонтировать дух и тело Украины.

И так уже больше трех столетий...