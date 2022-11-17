Как Украина мешает России устроить новый голодомор

Украина несмотря на войну продолжает помогать бедным странам / Facebook Vasyl Bodnar, agroanimal.com.ua

Украина - последний оплот гуманизма в мире. Мы не просто стоим под ударами одичавшей империи, не просто даем ей отпор - мы заботимся о мире, который, давайте честно, не всегда спешит нам на помощь.

Всем известно, что война в Украине влечет за собой голод в других странах, а это примерно 70 млн людей, которые голодают, и 345 млн людей, страдающих из-за недостатка пищи. В прошлом веке россия устроила Голодомор, и сегодня она грозит повторить его в глобальных масштабах.

Несмотря на все вызовы, Украина не замкнулась только на своих проблемах, а продолжает поставки сельскохозяйственной продукции, понимая, что следующие пять лет заменить ее в мире будет нечем. Украина создает международную координационную группу по предупреждению голода. Президент Зеленский инициировал программу Grain from Ukraine - прямые закупки странами-участниками проекта агропродукции украинских производителей и передача ее странам, находящимся на грани голода. Координатор программы - руководитель ОП Ермак, участники - чиновники вовлеченных стран, представители корпораций, меценаты и др.

Это беспрецедентно - страна, которая в результате вооруженной агрессии оказалась на грани выживания, по которой Россия выпускает сотни ракет, продолжает помогать другим. Я не уверен, что в истории когда-то было что-то подобное. Украина невероятная.

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