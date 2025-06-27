Как Трамп потерялся между Нетаньяху и Путиным

Но Нетаньяху добился от Трампа большего, чем Путин.

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Путин, Трамп и война против Ирана / Коллаж: Главред

Нетаньяху и Путин соревнуется, кто сильнее использует Трампа в своих целях. Путин добился негласного согласия Трампа на вооруженный нейтралитет и отмену сильной помощи Украине. Это развязала руки Путину для летнего наступления в Украине и варварских бомбардировок мирных городов Украины. Трамп упорно не замечает эскалации агрессии Путина, который пытается принудить Украину к капитуляции на его условиях.

При этом циничный Трамп на саммите НАТО в Гааге не удержался и стал участливо расспрашивать президента Зеленского, как он чувствует себя в этой ситуации, когда уже США не помогают, а Европа еще долго раскачивается с помощью Украине.

Но Нетаньяху добился от Трампа большего, чем Путин. Ему удалось втянуть Америку и лично Трампа в войну против Ирана. Осмелевший Трамп забыл, что он "имиджевый миротворец", а не "поджигатель войны" смело сбросил на иранский ядерные объекты мощные бомбы и тут же объявил об окончании войны и перемири между Ираном и Израилем.

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При этом, Трамп забыл объявить о своем решении хитрому Нетаньяху и обматерил обоих -Израиль и Иран. Все это было сильным ударам по планам Нетаньяху и вполне удовлетворяла Иран и Россию.

Теперь очередь Трампа наказать подлого Путина, который нагло испытывает терпение Америки, показывает ее слабость в мире и не стесняясь издевается, как хочет, над легкомысленным 80-летним стариком-президентом США Трампом. Резко возросшая роль американских генералов в принятии важных решении (бомбардировка Ирана) позволит Трампу быть более адекватным в своих неряшливых отношениях с Путиным и начать серьезно давить на Кремль и лично на Путина для остановки военных действий и перемирия с Украиной. При этом, Америке даже не нужно ссориться с путинской Россией, а только восстановить военно-техническую помощь Украине.

Кто такой Виктор Небоженко Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия. Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины. В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы. С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

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