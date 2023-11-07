Как трагедия с другом Залужного стала плодородным полем для россиян

Трагедия в семье Геннадия Частякова стала плодородным полем для россиян, по развитию ими совершенно безрассудного ИПСО.

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Валерий Залужный и Геннадий Частяков / Коллаж Главред, фото Офисе президента, РБК-Украина

Не имея каких-то существенных побед на поле боя и, лишь испытывая раз за разом унижения и поражения, без возможности достичь, не то, чтобы стратегических, но и даже тактических целей, россия использует любую возможность, чтобы нанести удар по Украине изнутри, искривить и исказить события, для дестабилизации и дезорганизации всей нации.

Увы, но для этого наш бездушный и аморальный враг использует трагедии, извращая суть происходящего и пытаясь хоть какую-то часть граждан страны, через подконтрольные информационные площадки, интегрированные в наше медиа-пространство, заставить думать именно в том русле, в котором выгодно именно им.

Трагедия в семье Геннадия Частякова стала плодородным полем для россиян, по развитию ими совершенно безрассудного ИПСО, но работающего по принципу "Чем чудовищнее солжёшь, тем скорее тебе поверят", как и завещал Адольф Гитлер и как, несколько лет спустя, переиначил Йозеф Геббельс, а десятилетия спустя повторил в своей интерпретации, военный преступник, разыскиваемый МУС, владимир путин.

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Из совершенно определённого, согласно первичному расследованию, трагического несчастного случая строят конспирологическую теорию, которую поверьте, для потребителей такого фаст-фуда будут крутить ещё долго. Российские пропагандисты почувствовали вкус крови, и она не упустит эту тему. К сожалению, её потребители это не только внутренняя аудитория россии…

Соболезнования родственникам, всем остальным - сохраняйте здравый рассудок и трезвость мысли.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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