Как только Путин умрет или потеряет власть, путинизм испустит дух вместе с ним

Владимир Путин / скриншот

Путин не может предложить России и миру ничего, кроме возвращения в прошлое. Все эти бредни про Советский Союз, все эти разговоры про "традиционные ценности", "нашу мораль и их аморальность", вся эта борьба с настоящим и будущим - точное свидетельство политического и интеллектуального бессилия. Да, конечно, можно заменить аргументы ракетами и убийствами. Но убийство импотентом партнера, которого он не способен удовлетворить, - это все же убийство, а не половой акт. И даже если убийца будет бегать вокруг тела с крестом и вопить о "традиционных ценностях", он все равно никого не удовлетворит и не оплодотворит. Это вопли отчаяния.

Именно поэтому вся политика, вся жизнь Путина - это вопли отчаяния. Этот случайный и бессмысленный человек в Кремле не способен ничего построить, ничего придумать, кроме как семенить в прошлое с упрямством стареющего ишака. Все эти "деды воевали", "можем повторить", все эти сакральности и прочие безумства - оттуда же. И понятно, что пока он жив и у власти - все его боятся и соглашаются, что да, в прошлом очень хорошо, в настоящем плохо, а будущему не бывать, успокойся, дедушка: один президент, одна страна, одна Дугина.

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Но как только он умрет или потеряет власть, путинизм испустит дух вместе с ним - потому что прошлое никогда, ну никогда не побеждает будущее, даже если стреляет в будущее из "Калибров". И если о нем когда-нибудь и будут вспоминать, то только как о человеке, который окунул Россию в кровавое дерьмо войны с Украиной.