Как Sukhoi Superjet 100 убивает своих пассажиров

На сегодняшний день часть самолётов Sukhoi Superjet-100 не летают, поскольку требуют ремонта, который провести невозможно.

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Самолет Sukhoi Superjet / aviationnews.ru

Между тем, очередной российский Sukhoi Superjet-100совершил аварийную посадку. На этот раз удачно приземлился в Минеральных водах из-за отказа генератора.

Напомню, что накануне Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Газпром-Авиа" потерпел крушение под Коломной из-за отказа двигателя.

После введения санкций в 2022 году против россииза вторжение в Украинупроизводство самолётов Sukhoi Superjet-100 из-за прекращения поставок деталей не только стало невозможным (ведь самолёт более чем на 50% состоит из западных деталей), но и даже обслуживание зашло в тупик.

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На сегодняшний день часть самолётов Sukhoi Superjet-100 не летают, поскольку требуют ремонта, который провести невозможно. Часть самолётов разобрано в формате "каннибализма" на запчасти для обслуживания других бортов. Но, с учётом низкой надёжности самолёта в целом, он постоянно нуждается в ремонте и запчастях.

Было время, когда российская пропаганда называла Sukhoi Superjet 100 убийцей Airbus и Boeing... Пока, что Sukhoi Superjet 100 убивает только своих пассажиров.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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