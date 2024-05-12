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Как США (не)помогают Израилю, и почему Украине повезло чуть больше

Юрий Богданов
12 мая 2024, 19:09
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Еще в декабре 2023 года Байден предупредил Израиль, что неизбирательная бомбардировка Газы (которая привела к тому, что большинство жертв войны - женщины и дети, как их ни считай) может поставить под угрозу поддержку союзников.
Сектор Газа
Сектор Газы после бомбардировок / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Байден укрощает Нетаньяху, или о сложных американо-израильских отношениях.

В очередной раз хочется напомнить, что "простых" союзных отношений не существует. И то, что у нас происходит с США и другими союзниками - еще довольно неплохой сценарий. Учитывая что мы лет 25 не могли определиться кто мы и куда направляемся.

Тут несколько американских и британских СМИ выпустили материалы о том, что после того, как Израиль атаковал Рафак (что его просили настойчиво не делать, чтобы избежать многочисленных гражданских жертв) Байден приостановил отдельные виды поддержки Израиля.

видео дня

Например, Израиль не получил 900-килограммовые авиабомбы после фиксации уничтожения этими бомбами жилых домов в Газе. Также США прекратили реагировать на "срочные запросы" Израиля на поставку оружия. Кроме бомб Белый дом анонсировал прекращение поставок и другого наступательного оружия, если Израиль усилит обстрелы Рафаха, где находится более миллиона гражданских палестинцев.

В последний раз подобным образом военную помощь Израилю блокировал Рональд Рейган, когда израильская армия применяла кассетные бомбы против жилой застройки во время вторжения в Ливан в 1982 году. При этом блокирование поставок наступательного оружия никак не угрожает предоставлению защитного, в том числе ПВО.

Еще в декабре 2023 года Байден предупредил Израиль, что неизбирательная бомбардировка Газы (которая привела к тому, что большинство жертв войны - женщины и дети, как их ни считай) может поставить под угрозу поддержку союзников.

Рост количества гражданских жертв войны, неготовность Израиля отказаться от штрума Рафаха и то, что США не могут отказаться от поддержки Израиля загоняет США в региональную дипломатическую изоляцию, т.к. раздражает умеренные страны региона. Даже авторитарные правительства Саудовской Аравии, Египта или ОАЭ находятся под давлением радикальных исламистов. И если еще в сентябре 2023 года КСА была готова пойти на урегулирование дипломатических отношений с Израилем, то сейчас этот сценарий выглядит полуфантастически. В то же время Иран, враждебный и к США, и к Израилю, и к КСА продолжает разжигать напряжение в регионе.

Хотя сам Байден остается едва ли не самым большим сторонником Израиля в собственной администрации, в конце концов он решил попробовать давить на Нетаньяху. А также начал искать возможности достичь договоренности между Израилем и ХАМАС, которая предусматривала бы поэтапное освобождение заложников, удерживаемых террористической группой, в сочетании с прекращением огня продолжительностью не менее шести недель. Это бы могло уменьшить напряжение и в отношениях с Хезболлой в Ливане.

После этого можно было бы вернуться к программе максимум: создание палестинского государства совместно с Израилем + нормализации отношений Израиля и КСА.

Такая политика, конечно, жестко критикуется Трампом. Демократы говорят, что это правильный путь, но запоздалый. Нетаньяху заявляет, что собирается решительно действовать и без помощи США. В его окружении назвали этот шаг Байдена предательством. Израильская оппозиция и умеренные обозреватели говорят что Нетаньяху сумел разрушить атмосферу доверия между американским и израильским правительствами (единство, ага).

Тем не менее. Поддержка США оставалась основой военной силы Израиля. США гарантируют, что Израиль всегда будет иметь более совершенное оружие - такое как истребитель F-35 - чем его соседи. США платят за разработку и содержание ПРО "Железный купол". Уже за время войны с ХАМАС по крайней мере дважды израильский спрос на артиллерию был настолько срочным, что США взяли снаряды со своих собственных складов - несмотря на глобальный дефицит на фоне войны в Украине - и сообщили Конгрессу, что выделяют средства на их замену когда-нибудь потом. Но сейчас это партнерство в очередной раз под угрозой из-за неготовности Нетаньяху уступить.

По моему мнению, лучше всего это все анонимно прокомментировал высокопоставленный израильский военный для Financial Times: "Евреи любят говорить, что "у нас нет другой страны" (кроме Израиля, - ред). Правда в том, что у нас нет других друзей, кроме американцев".

Нам, кстати, повезло чуть больше. Но без американской помощи, какая бы она ни была специфическая, нам бы тоже наступили грабли.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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