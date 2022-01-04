Как Швейцария спасла дочь Медведчука

Швейцария спасла дочь Медведчука / УНИАН

Дочь Медведчука не пустили учиться в Швейцарию. Санкции. Подняли шум...

Вы не понимаете…

Они почему своих детей отправляют учиться в швейцарии и лондоны, калифорнии и сорбонны, хоть твердят о внешнем управлении и загнивающем Западе? Потому что нужно знать врага в лицо. Потому что им надо понимать, как именно он загнивает.

Поэтому они жертвуют самым дорогим. Своими детьми. Отправляют их в тыл врага. Чтобы те изучили, как работает Запад. Дети идут на это, чтобы родители держали оборону. Они изучают врага, понимают, как он действует, и родители здесь могут эффективнее противодействовать внешнему управлению. Почему дети? Потому что только детям они могут доверять на 100%.

И да, это жестоко. Отправлять своих детей в прогнивший мир Запада, где дети рискуют подхватить заразу гейства, вирус невежества, бактерию непослушания. И эта жертва должна дать понять, насколько эти люди преданы идее "русского мира". Они готовы пожертвовать собственными сыновьями и дочерьми ради того, чтобы дети их избирателей остались свободными от соблазнов Запада.

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Они бы хотели пожертвовать собой. Но это невозможно. Не может известный адвокат Медведчук ехать учиться в Швейцарию. Слишком поздно. Потому что тогда мировая закулиса все поймет сразу. Они даже вынуждены для прикрытия класть деньги в западные банки, покупать имения на лазурном побережье, хоть родная Кирилловка всегда милее. Это все ради дела. Дела их жизни.

Читайте такжеИгра с Кремлем: почему дело Медведчука не имеет юридических перспективДела нашей жизни. Ибо они кладут жизнь свою и своих детей для спасения нас с вами от проклятого Запада. Они своим примером показывают, как это опасно. Они как герои едят отравленное блюдо только ради того, чтобы мы выжили. И чтобы выработать иммунитет. Чтобы понимать, как бороться против похотливого врага.

Поэтому это не горе для Медведчука. Наоборот. В глубине души он даже счастлив, что санкции не дали его дочери поехать на задание. Разрешили остаться в лоне православия, где можно каждый вечер набираться сил, целуя святые мощи.

Но это провал. Провал операции по спасению "русского мира". И если однажды вы проснетесь рядом с женой, но поймете, что вы гей, или что вам сильно хочется сменить пол, или поймете, что Путин не святой и не отправлен на Землю для спасения человечества - то знайте, это потому, что Запад не остановили, это потому, что в один день Запад понял, как ему противостоят, и оставил дочь Медведчука дома.