Как себя вести с психопатом Путиным?

Эмоции психопат не испытывает, но знает, что им положено быть и - как они должны выглядеть со стороны.

Владимир Путин / Скриншот YouTube

Уже почти год как Путин вторгся в Украину со своей "спецоперацией". Большинство людей по-прежнему продолжают интерпретировать и прогнозировать его действия с точки зрения логики нормального человека. Предлагают свои услуги посредников, чтобы договориться.

Но если исходить из того, что он психопат (а это подтверждали многие авторитетные психиатры), то взаимодействие с ним может быть только одно. Какие же особенности психики тогда надо учитывать?

Для Путина не существуют нормальные человеческие эмоции. Жалость, сопереживание, эмпатия, дружба, любовь к детям или родине для него — примерно как отношение к холодильнику, столу, бетономешалке. Люди воспринимаются психопатом так же, как клюшка для игры в хоккей или стул из гарнитура. Будет ли он жалеть о том, что сломалась ножка у стула или что клюшка возражает против удара? Пожмёт плечами и произведёт замену. С людьми — то же самое.

Эмоции психопат не испытывает, но знает, что им положено быть и - как они должны выглядеть со стороны. Поэтому имитирует их так, что обычный человек может поверить, повестись и даже называть это харизмой. Природа у Гитлера или Путина в этом плане одинакова.

Что у психопата есть по-настоящему — это мир его желаний. И никаких ограничений на пути их исполнения он не приемлет — не важно, это закон или человеческие жизни. Невозможность исполнения вызывает гнев и желание мстить. И его отношение к Украине строится именно на этой основе. Ничего, кроме желания уничтожить ее, в мозгах у него нет. И это означает, что любые договоренности все равно будут нарушены и он возобновит свои попытки.

Поэтому единственный возможный вариант — полный разгром и тотальные санкции. Чем быстрее, тем лучше. Чтобы был страх повторить снова. Было понимание, что ему противостоит большая сила объединённого мира. И не было больше возможностей — ни военных, ни экономических.

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