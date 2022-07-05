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Как русские ворюги продают украинское зерно

Борис Бабин

бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, юрист-международник

5 июля 2022, 08:35

В основном оккупанты преступно вывозят награбленное зерно через российские порты и иногда через захваченные украинские порты в Крыму.

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Россияне вывозят и продают украинский урожай / ua.depositphotos.com и Минобороны РФ

Арест судна с краденым украинским зерном в Турции обусловил истерию агрессора. Согласно сообщениям медиа в турецком черноморском порту Карасу неподалеку от Стамбула по обращению украинской власти было задержано судно "Zhibek Zholy" под российским флагом номер ИМО 9598880.

Сообщается, что Офис генерального прокурора Украины направил в Министерство юстиции Турции письмо, где указано, что это судно причастно к незаконному вывозу зерна из Украины из Бердянска. В ведомстве просят Турцию осмотреть судно и взять образцы зерна для проведения судебно-медицинской экспертизы, а также требовать объяснения о местонахождения зерна.

Читайте такжеТурция задержала судно РФ с краденым украинским зерном: посол рассказал о его дальнейшей судьбеПодобную информацию о заходе этого судна на рейд порта Карасу распространил посол Украины в Турции Василий Боднар, а также украинские журналисты, отслеживающие торговые суда, которые заходят в оккупированные порты Украины.

Агрессор уделял большое пропагандистское значение рейсу "Zhibek Zholy", которое принадлежит казахской компании "KTZ Express Shipping Too". В частности о преступном выходе корабля из оккупированного россией Бердянска в конце июня заявлял мелитопольский коллаборационист Евгений Балицкий, который указал о его направлении "к дружественным странам" с 7 тысячами тонн зерна.

В основном оккупанты преступно вывозят награбленное зерно через российские порты и иногда через захваченные украинские порты в Крыму; для этого за последние месяцы зерно вывозилось из Мелитополя и Бердянска в Крыму или же через Крым в россию автотранспортом.

Оккупанты очевидно планировали использовать ситуацию с демонстративным перемещением "Zhibek Zholy" с Бердянске направлению к Турции как преступный "аргумент" в переговорах по вывозу зерна из украинских портов, которые анонсировались на начало июля в Стамбуле.

Читайте также"Глава" оккупированного Крыма случайно признался, что Россия ворует зерно в УкраинеТеперь выяснилось, что этот "аргумент" может быть использован совсем другим способом, чем ожидал агрессор, а потому российская пропаганда начала масштабную истерию по задержанию "Zhibek Zholy". При этом соответствующие заявления мелитопольских коллаборантов типа Владимира Рогова становятся разве что дополнительным доказательством преступности деяний оккупантов.

В то же время упомянутая казахская компания "KTZ Express Shipping Too" является дочерним предприятием государственной казахской железной дороги "Қазақстан темир жолы" и последняя сделала официальное заявление о соблюдении ею санкционных ограничений.

По информации Казахской железной дороги, зерно из Бердянска якобы вывозилось по "контракту" между российской фирмой ООО "Грин-Лайн" из Санкт-Петербурга и эстонской компанией "Mangelbert OU" из Тарту, которая является трейдером зерновых культур и якобы заключила соглашение с турецкими покупателями фактически краденого зерна.

При этом в дальнейшем, после огласки ситуации, казахская железная дорога стала требовать объяснения от дочерней компании "KTZ Express Shipping Too" которая и отдала судно в 2021 году в бербоут-чартер до упомянутого ООО "Грин-Лайн" и заявила что она находится в коммуникации с уполномоченными органами Турции и Украины.

Примечательно, что официально обнародованная информация от "Қазақстан темир жолы" вполне подтверждает тезисы украинской стороны о физическом происхождении и о фактическом пути перемещения похищенного оккупантами зерна.

зерно
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