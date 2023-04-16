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Как РПЦ и УПЦ МП играют в "дочки-матери": у Бога есть чувство юмора

Иван Сидор
16 апреля 2023, 19:06
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Можно сварить Мирро, но быть зависимым от мачехи. Что мы видим на примере с УПЦ МП и РПЦ.
Как РПЦ и УПЦ МП играют в 'дочки-матери': у Бога есть чувство юмора
Священники УПЦ МП / pravoslavye.org.ua

"УПЦ" МП один в один повторяет действия Митрополита Киевского и всея Украины Филарета в начале 90х (теперь Почетного Патриарха). Они вместе с РПЦ так его проклинали и анафематсвовали, что теперь сами взяли с него пример.

Вот только в начале 90-х, с обретением Украиной независимости государственной, возникла потребность в независимости духовной. Тогда это было и актуально и жизненно, и насущно.

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А что сейчас? На 33-й год государственной независимости Украины и на 10-й год войны России против Украины, УПЦ та что не МП смогли сварить святое Миро, тем самым показывая как бы свою независимость от Русской Православной церкви.

Почему же не варили раньше? Возможно стало невозможным получение Миро от Москвы, которое они получали последние десятилетия? Возможно из-за того, что закрыта российско-украинская граница и даже чартеры не летают?

Если бы не было, Миро сварили, но в Уставе до сих пор остается неизменной формула единения с Вселенской Церковью – через РПЦ.

УПЦ МП, как РПЦ, не является автокефальной церковью. Иначе, в каком пункте их Томоса (которого нет), есть указание на мироварении? Получается так: УПЦ МП без Томоса, но с Миром, которое сами же сварили.

Стоит отметить, что исторически, чин мироварения для киевской кафедры не является новым. Ведь будучи до 17 века подчиненной Константинополскому патриархату, Киевская кафедра имела практику мироварения как особую привилегию от Матери-Церкви. Иными словами варили святое Миро с разрешения матери-Церкви.

Интересно, УПЦ и что не МП, варили святое Миро с разрешения Русской Церкви? Ведь является ее частью согласно своему уставу.

Если этот шаг был самовольным – негативная реакция от РПЦ будет молниеносной. Если же реакции из России не будет – это значит, что этот чин мироварения был предварительно согласован с Патриархом Московским Кириллом и тот, очевидно, сделал жест доброй воде и позволил митрополиту Онуфрию совершить его.

Игра РПЦ и УПЦ МП в "Дочки-матери" продолжается. Надеемся, что душистые ингредиенты Святого Мира не введут в очередное заблуждение украинских верующих. Потому как показывает церковная практика - сварить Миро дело не хитрое и не новое для Киева, а вот освободиться от оков русского рабства – подвиг, требующий больших усилий и самое главное воли священноначалия.

Можно сварить Мирро, но быть зависимым от мачехи. Что мы видим на примере с УПЦ МП и РПЦ.

Можно получать Миро от Матери-Церкви и оставаться при этом автокефальной и независимой церковью.

Так есть и так было.

Источник

УПЦ МП ПЦУ
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