Как российские послы развели в Польше бомжатник

Россияне оставили после себя свинарник / фото со страницы Елены Кудренко

Чем отличается рядовой мародер от дипломата?

Если это представители известной нам страны - ничем. Думаю, все уже видели фото этого здания, которое российские дипломаты арендовали в Польше. И вот в таком виде они его оставили. Договор аренды с россиянами поляки прервали еще в апреле, из-за огромной задолженности. В здании выбиты стекла, вырваны кабели, прогнил потолок. Поляки говорят, что придется разрушать и строить наново. Потому что ужас.

Что русское посольство хотело этим сказать и полякам, и всем остальным цивилизованным людям? Наверное, что они очень решительные и их "никто не нагнет". Что не родился еще тот, кто сможет поставить российского дипломата на место. Это уровень "Небензи", быковатого представителя РФ в ООН. Это уровень мародера в Балаклее или Херсоне.

Показали они про себя совсем другое.

А репутация, построенная аж на таком уровне, уже не вызывает удивления. Учил их когда-то пращур Петр европейским манерам, а результата ноль.

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