Как российские либералы помогают империи прошлого убивать украинцев

"Другая Россия" совершенно не мешает Путину внутри России сейчас. И их деятельность на Западе совершенно не доставляет ему дискомфорта.

Российские либералы не могут помешать Путину, считает Фурса / сайт Кремля, Миноборони РФ

Российские либералы говорят, что закрытие Дождя – это трагедия.

Понятно, что это личная трагедия людей, которые потеряли финансирование. Они не могут вернуться в Россию, потому что там их посадят. А в Европе им надо теперь искать другой источник финансирования, другой дом. Это очень неприятно и дискомфортно. И с человеческой точки зрения для этих людей это личная трагедия. Без вопросов.

Но их позиция в том, что это трагедия для антипутинского фронта и для борьбы с Россией. А вот это уже смешно. Потому что нет причин думать, что "Дождь" или другие российские либералы хоть как-то помогают сдерживать Путина. Или хоть как-то помогают остановить войну. Да, они об этом всегда говорят. Но вопрос – как?

Неужели российские либеральные медиа могут повлиять на ситуацию в самой России? Могут организовать протесты? Могут хотя бы организовать саботаж войны или мобилизации? Нет. И даже не очень пытаются. А если бы пытались, то все равно бы не смогли. Тем более, они сами искренне верят, что Путин великий, и он всегда побеждает. А если они не могут помешать Путину, если не могут ничем помочь в противодействии российской агрессии – то зачем они вообще нужны? Зачем они нужны в противостоянии с Россией? Чем они могут помочь Украине в борьбе с Путиным, в борьбе с Россией? Ведь они за эту Россию искренне болеют.

Показывать лицо другой России? Ну, во-первых, как мы видим, лицо это не такое и другое. Лицо это все равно продолжает ассоциировать себя с "Великой страной", с "Родиной" и "нашими ваньками", которые страдают. Вот так и вижу, как сидит Ремарк и пишет статьи о страданиях простого немецкого солдата под Сталинградом, и что очень надо организовать воздушный гуманитарный мост, чтобы они там, в Сталинграде, лучше питались и не мерзли. Русские либералы продолжают ассоциировать себя с Россией, пытаясь доказать, что это они и Пушкин есть Россия, а не Путин и Кадыров, и стоит только убрать Путина, и все опять станут добрыми мимимишными русскими. Но это не так.

Российские либералы, исходя из своих шкурных финансовых интересов, манипулируют темой, что, убирая их с эфира, Запад играет на руку Путину. Но это не так. Да, они в России были бы врагами Путина. Хотя, скорее всего, просто крошками в его постели, которые не видны, но чуть чуть мешают. Но эта "другая Россия" совершенно не мешает Путину внутри России сейчас. И их деятельность на Западе совершенно не доставляет ему дискомфорта. Чем, скажите, они ему мешают?

И тут возникает другая проблема. Потому что говоря о лице другой России они вечно пытались указать на несправедливость санкций, на вредность русофобии. Переводя при этом ответственность на войну с России и российского населения на коллективный Запад. Помогают ли тут либеральные российские СМИ бороться с Россией и Путиным, с военной агрессией? Нет. Даже наоборот. Они мешают. Они пытаются посеять сомнения среди союзников. Их усилия могут ослабить поддержку Украины, уменьшить санкционное давление и ограничить поставки оружия в Украину.

Таким образом, в войне с Россией российские либеральные медиа скорее помогают Путину, чем помогают в борьбе с Путиным. Как мы видим, они ничем не могут помочь в борьбе с Путиным. И при этом могут помочь ему, продвигая свою повестку. И да, при этом идеологически они являются его оппонентами. Правда, оставаясь такими же российскими шовинистами. Рисующими Крым как часть России и требующие, чтобы в Латвии с ними говорили на русском языке.

Таким образом, российские либералы путают свой интерес с интересом борьбы с Путиным. А это не одно и то же. Мечтая о прекрасной России будущего, которой, скорее всего, никогда и не будет, они помогают ужасной России настоящего, империи прошлого, убивать украинцев.

Война не оставляет возможности для полутонов. Нет теперь никакого серого. Есть только черное и белое. И любые компромиссы с темной стороной автоматически ставит вас на эту самую темную сторону.

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