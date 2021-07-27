Как Россия сама себя загнала в ловушку в Украине

Владимир Путин / Фото Reuters

Недавно Путин написал статью о том, что "мы один народ". Журналистка Крюкова, которая возглавляет ватную Страну.юа стебанулась над статьей самодержца и это вызвало мощный ватный срач, который обнажил одну из ключевых проблем российской внешней политики касательно Украины - россияне в Украине всегда поддерживали тех, кто тупо и прямо лизал им зад. Работали и работают четко по методичке, рассказывая как в РФи жить прекрасно при Путине. В итоге проводниками российских интересов в Украине стали люди типа Медведчука или сбежавшие в Россию идиоты вроде Царева.

Читайте такжеПутин признался, что намерен идти до конца в УкраинеПомню в 2012 году на одном из круглых столов приехал десант из России во главе с Тамарой Гузенковой, которая на тот момент была замом главы РИСИ ( Российского института стратегических исследований). Россияне несли традиционный бред и я с ними сцепился, сказав, что их ставка на идиотов, которые проталкивают дебильные нарративы приведет к тому, что от них отвернутся все более менее вменяемые группы элиты, поскольку поддерживать бредятину просто будет позорно с точки зрения общественного резонанса. Сегодня это очень хорошо видно. После домашнего ареста Медведчука никто серьезно не вписался за него. Россия выделяла сотни миллионов долларов на поддержку проектов Медведчука, но реально они оказались воздушным шариком. И эта ситуация показала ограниченность влияния России на политическое поле в Украине. Ведь даже в свете договорняка Путина и Байдена реально России не на кого ставить в Украине. Ни в центре, ни на левом фланге, ни на правом фланге у них нет политических сил через которых можно было бы продвигать свои интересы. Конструирование украинского "хищного национализма" рухнуло вместе с бегством Клюева, который финансировал "Свободу" и Порошенко, который в связке с Медведчуком строил концепт армовира.

Потому реально Кремлю сегодня сложно пытаться навязать необходимые решения в Украине, даже несмотря на то, что против них не будут возражать Европа и США. Слоновья политика России выжгла пророссийский политический фланг. Кремль хочет, чтобы Зеленский и его команда выполняли Минск-2, иначе угрожают не иметь никаких дел с Офисом президента до конца срока Зеленского. Однако, это ставит под угрозу власть Зеленского и он конечно этого делать не будет. В итоге Кремль останется перед фактом разбитого корыта, когда и Байден с Меркель не против поставить Украину в стойло, да в Украине не на кого опереться. И остается только силовой вариант принуждения.