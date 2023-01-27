Как Россия пытается дискредитировать Швецию

Россия активизировала свою агентурную сеть в Швеции, чтобы создать волну неприязни к шведам со стороны мусульманского мира.

Россия пытается дискредитировать Швецию, считает Коваленко / pixabay

В 2022 году для россии стало настоящим шоком то, что Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО и североатлантический альянс полностью поддержал их стремление, причём в небывало ускоренном режиме.

Таким образом, начиная полномасштабную войну против Украины и оправдывая её не только эфемерной денацификацией и демилитаризацией, но и стремлением не допустить НАТО к своим границам, россия получала в несколько раз большую общую границу с североатлантическим альянсом благодаря этим скандинавским странам.

Не имея возможности как-либо воспрепятствовать этому процессу, политически, дипломатически и тем более военным путём, россия решила воспользоваться непростыми отношениями между претендентами на вступление в НАТО и одним из членов альянса – Турцией. Воспользоваться, дискредитируя Швецию в религиозном контексте.

Так, 2023-й год начался с дерзкой провокации у посольства Турции в Стокгольме – демонстративного сожжения Корана, на что отреагировала мусульманская часть населения, как Швеции, так и за её пределами. Но при этом, данная провокация была проведена весьма бездарно, ведь в ней без труда были различимы уши российских спецслужб.

Прежде всего, исполнителем провокации, человеком, который демонстративно сжигал Коран, был такой себе Расмус Палудан. А освещение этого акта вандализма осуществлялось журналистом Чангом Йоханнесем Фриком, владельцем онлайн-издания Nyheter idag, а так же ведущего на телеканале SD Riks.

А теперь, немного конкретики.

Расмус Палудан – хорошо известный в Швеции и не только в Швеции исламофоб. Он является лидером исламофобской группировки и регулярно сжигает Коран, то во Франции, то Дании, то Германии…

Что же до Чанга Йоханнеса Фрика, то он, невероятно, работал в Russia Today (RT), делал репортажи для российского пропагандистского ресурса Ruptly. А публикации в его Nyheter idag постоянно вторили российским нарративам, равно как и темы выпусков телепередачи на SD Riks, которая, к слову сказать, принадлежит пророссийской Шведской социал-демократической партии.

Итак, слишком много в этой провокации российских элементов и буквально наследили спецслужбы рф на каждом шагу, что наводит на мысль – а причём здесь шведы, вообще? Пророссийский исламофоб, пророссийский журналист, представитель пророссийской партии… Что в этом акте вандализма шведского?

Очевидно, что россия активизировала свою агентурную сеть в Швеции, чтобы создать волну неприязни к шведам со стороны мусульманского мира. И отчасти это им удалось, ведь мало какие СМИ, освещая события в Стокгольме, акцентировали внимание на то, куда тянут ниточки от этой провокации и кому нужно обострение отношений между Швецией и Турцией.

А потому, враг мирового ислама не в Стокгольме, а в Москве.

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