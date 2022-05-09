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Как Россия превратила День победы в праздник некромантов

Алексей Кущ

экономист, финансовый аналитик

9 мая 2022, 19:31

В 1945-ом наши предки победили для торжества жизни, а не для того, чтобы 77 лет спустя танки, теперь уже с востока, давили гусеницами их потомков.

Тоталитаризм не был полностью уничтожен в 1945 году
Государство-Левиафан возродилось в лице России / Reuters

Накануне 9 мая долго размышлял о происходящем сегодня в исторической ретроспекции.

Тоталитаризм не был полностью уничтожен 9 мая 1945 года.

Государство-Левиафан возродилось на востоке.

Ведь фашизм (итал. fascismo, от fascio – союз, пучок, связка, объединение) – идеология милитаристского ультранационализма на базе диктаторских форм правления.

Признаки фашизма: антилиберализм, реваншизм, вождизм, экспансионизм, этатическое возвеличивание роли государства, а также геноцидные практики в отношении врагов.

Происходящее сейчас в РФ – охвостье той самой войны, помноженное на ресентимент, уязвленное самолюбие в результате поражения в Холодной Войне. Чудовищный идеологический коктейль.

Кроме того – политическая некрофилия. Культ мертвых. Но не такой как в Мексике, День мёртвых (исп. El Día de Muertos) – когда в формате карнавала Смерть становится участником празднества, но лишь для того, чтобы уступить место Жизни.

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В России – на празднике победы жизнь уступает место смерти. Все превращается в одну большую историческую реконструкцию некромантов, уничтожая в сознании все реальное и живое, подчиняя волю омертвевшим идеям и ритуалам политических геронтионов, призывающих смерть на политический алтарь, но жадно алчущих продления личной жизни любыми способами...

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Я, конечно, помяну своих предков, гвардии сержантов той Войны. Но я точно знаю, что они победили для торжества жизни на нашей земле. А не для того, чтобы 77 лет спустя танки, теперь уже с востока, давили гусеницами их потомков.

24 февраля 2022 года Россия расстреляла ракетами их память и 9 мая в Украине.

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик

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