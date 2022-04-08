Как Россия нагло врет об ударе по вокзалу в Краматорске

Оккупанты нанесли ракетный удар ракетой Точкп-У по железнодорожному вокзалу Краматорска / ГСЧС в Донецкой области

Ракетный удар именно по пассажирской зоне Краматорской ж/д станции показывает, что Россия целенаправленно препятствует эвакуации людей из зоны боевых действий.

Кремль заинтересован в том, чтоб больше людей находились под обстрелами. Во-первых, они будут сковывать действия наших военных (мы не ставим огневые позиции в жилых массивах, чтоб не вызвать туда ответный огонь);

Во-вторых, рашисты используют людей как щит, ставят свои огневые точки в местах, где могут прикрыться мирными жителями;

В-третьих, мирные люди в заложниках – это дополнительный фактор давления на нас на переговорах;

В-четвертых, гражданские в осажденных городах – это потребление ресурсов, которые могут использовать наши военные; ну и в-четвертых, россия просто ненавидит все украинское, в том числе и так называемых "русскоязычных" (а какие еще могли быть в Краматорске?), поэтому ведет политику тотального уничтожения населения Украины.

Аргумент, что били не по мирным, а по, якобы, составам с военной техникой, якобы, находящимся на станции – не состоятелен. Не знаю, действительно ли там была техника, но ударили именно по пассажирской зоне! Точка У – это управляемая на всем протяжении полета ракета. То есть, в цель попадания ее управляемо вели до самого взрыва и целью этой была именно пассажирская зона. Ну и время удара! – Ночью эвакуационных рейсов нет, если бы целью были не мирные люди, а военная техника, то ударили бы ночью…

Дальность полета – 120 км. Скорее всего, смерть прилетела из Донецка. И, опять же, прикрываются мирными жителями, знают, что мы в Донецк такую же ответку не пошлем.

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