Молдова сохраняет цивилизованный курс - партия "Действие и солидарность" (PAS) – набирает 49,91%

Пророссийские силы "Патриотический блок" набирают 24,33%, а блок "Альтернатива" набрал 8,01%.

Показательный пример выборов - жители временно оккупированного Приднестровья отдали 51,02% голосов на выборах в Молдове оппозиционному "Патриотическому блоку". Очередной пример того, что в наших реалиях должно быть ограничение свободы волеизъявления.

Остались десятые доли процентов неподсчитанных голосов, которые критически и глобально не изменят ситуации.

Пророссийские силы на этом этапе проиграли. Но, пока только на этом этапе... Судя по всему, настоящая борьба ещё впереди. Конечно, коррупционера и аморфного пилильщика любых выделяемых бюджетов, что государственных, что на переворот в стране, Додона, пока не приструнили, вот только сейчас этим направлением занимается не лайтовый Козак, при котором можно было жрать и закусывать, а Кириенко, который может и на кол посадить.

Собственно, первый раунд - на стороне Майи Санду, а дальше... Будем смотреть. Но, если, что, на границе с Приднестровьем достаточно сил и средств, чтобы, в случае чего, помочь Майи в решении внутренних проблем быстрее, чем та же помощь придёт (или не придёт), из Румынии.

