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Как РФ готовит диверсии в Европе и чего ожидать

Александр Коваленко
6 мая 2024, 06:10
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Относительно публикации The Financial Times о подготовке диверсий в Европе.
Путин, Европа
Путин / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Не могу сказать, что это своевременный материал, поскольку он публикуется тогда, когда в Европе уже существует сформированная, структурированная, хорошо организованная российская агентурная сеть. Причём, нельзя сказать, что о её формировании европейские спецслужбы не знали. Они не только об этом знали, но и весьма толерантно, сдержано наблюдали за её формированием и расширением.

Российские спецслужбы, десятилетиями использовали разные методы инфильтрации своих агентов, а так же вербовки в Европе разных слоёв населения, создавая настолько разветвлённую и невероятную по количеству самых разных персонажей сеть, что сейчас, когда зашла речь об их активизации, западные спецслужбы забили тревогу.

В не таком уж и далёком 2021 году вышла монография "Стратегічні комунікації в умовах гібридної війни: погляд від волонтера до науковця" посвящённая вопросам информационной агрессии россии против Украины, раскрытию проблематики агентов влияния и т.д. Над монографией трудилась команда профессионалов, к которой я был только рад присоединиться и внести свой вклад в общее дело.

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В своём разделе, я уделил внимание изучению проблематики инфильтрации российских агентов в западное общество, под видом беженцев, "преследуемых" путинским режимом журналистов, политиков-оппозиционеров, экспертов, активистов и т.д. Бали рассмотрены конкретные примеры, формирования агентурных сетей, причем, предельно неожиданных и специфических. Например, таких как сеть спортивных клубов "Система" в Германии.

Несколько лет назад в Германии и в целом в Европе, стала очень популярной сеть бойцовских клубов "Система", основателями которой были выходцы из россии. Данная сеть, организаторы которой казались, просто обычными энтузиастами, активно используются разведслужбами россии для вербовки агентов из наиболее радикальной прослойки населения. По его оценкам экспертов, под контролем спецслужб рф в Германии имеется от 250 до 300 активных, подготовленных боевиков.

Несколько лет назад в Германии вышла книга "Тайная война Путина", авторства Бориса Райтшустера, немецкого журналиста признанного эксперта на вопросах влияния россии в Германии и Европе в целом. В этих публикациях говорилось о том, что элитные боевые спецподразделения Кремля, уже давно размещены в странах ЕС и готовы в любой момент выполнять распоряжения Москвы.

Приводить примеров можно множество, но, факт остаётся фактом. Российские мигранты представляют собой самую агрессивную протестную и деструктивную прослойку населения в любой стране ЕС. Граждане россии в Европе представляют потенциальную опасность, как элементы хаотизации, вербовки среди местного населения радикальной, активной прослойки. Являются потенциальными диверсантами, особенно на предприятиях стратегического значения, а так инструментом для совершения террористических актов.

Помимо самих граждан рф в Европе давно созданы группы поддержки россии, как среди местного населения, так и политической среды и не только. Ежегодно Москва на содержание этих сетей выделяет миллиарды долларов и, несмотря на санкции и ухудшение экономической ситуации в стране, не планирует урезать содержание своих "легионеров" в Европе. Особенно сейчас, когда их активизация для Кремля не просто жизненно важна, а говорим, как оно есть – вопрос его выживания!

Европа спохватилась тогда, когда на её территории были созданы идеальные условиях для системных диверсий и терактов. С другой стороны, лучше поздно, чем никогда.

Но главное – это сделать правильные выводы и решать вопрос с российской агентурой максимально быстро и максимально бескомпромиссно.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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