Как работает "террористический интернационал" РФ и Ирана

Эта глобальная система террора должна быть демонтирована, в том числе, при необходимости, силовым путем.

https://opinions.glavred.info/kak-rabotaet-terroristicheskiy-internacional-rf-i-irana-10731869.html Ссылка скопирована

Путин и война / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

С конца 2021 года Россия заплатила Ирану за военную технику более 4 миллиардов долларов. Как сообщает Bloomberg, в частности, Тегеран продал Москве ракет почти на 3 миллиарда долларов. Контракты заключались начиная с октября 2021 года — ещё до начала полномасштабной войны против Украины.

Режим аятолл поставил Путину сотни баллистических ракет малой дальности Fath-360, почти 500 баллистических ракет других типов, а также около 200 зенитных ракет для систем противовоздушной обороны. По оценке западного чиновника в сфере безопасности, Иран также передал России миллионы единиц боеприпасов и артиллерийских снарядов.

При этом подчёркивается, что речь идёт не о полном объёме закупок Москвы у Тегерана: ожидаются новые поставки. Агентство напоминает, что Иран также поставил дроны-камикадзе "Шахед" и передал технологии, позволившие России наладить их производство на собственной территории. По оценке, это обошлось Кремлю примерно в 1,75 миллиарда долларов.

видео дня

Так работает "террористический интернационал": диктатуры платят друг другу за технологии, предназначенные для массовых убийств, и поддерживают машину войны — от поставок вооружений до обслуживания нефтяных потоков. Эта глобальная система террора должна быть демонтирована, в том числе, при необходимости, силовым путём.

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред