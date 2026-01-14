Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Как работает "террористический интернационал" РФ и Ирана

Леонид Невзлин
14 января 2026, 06:10
50
Эта глобальная система террора должна быть демонтирована, в том числе, при необходимости, силовым путем.
Флаги Иран, Израиль, Путин
Путин и война / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

С конца 2021 года Россия заплатила Ирану за военную технику более 4 миллиардов долларов. Как сообщает Bloomberg, в частности, Тегеран продал Москве ракет почти на 3 миллиарда долларов. Контракты заключались начиная с октября 2021 года — ещё до начала полномасштабной войны против Украины.

Режим аятолл поставил Путину сотни баллистических ракет малой дальности Fath-360, почти 500 баллистических ракет других типов, а также около 200 зенитных ракет для систем противовоздушной обороны. По оценке западного чиновника в сфере безопасности, Иран также передал России миллионы единиц боеприпасов и артиллерийских снарядов.

При этом подчёркивается, что речь идёт не о полном объёме закупок Москвы у Тегерана: ожидаются новые поставки. Агентство напоминает, что Иран также поставил дроны-камикадзе "Шахед" и передал технологии, позволившие России наладить их производство на собственной территории. По оценке, это обошлось Кремлю примерно в 1,75 миллиарда долларов.

видео дня

Так работает "террористический интернационал": диктатуры платят друг другу за технологии, предназначенные для массовых убийств, и поддерживают машину войны — от поставок вооружений до обслуживания нефтяных потоков. Эта глобальная система террора должна быть демонтирована, в том числе, при необходимости, силовым путём.

О персоне: Леонид Невзлин

Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине война России и Украины Леонид Невзлин
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Полгорода в дыму: дроны атаковали Ростов, горят резервуары нефтепродуктов - СМИ

Полгорода в дыму: дроны атаковали Ростов, горят резервуары нефтепродуктов - СМИ

07:00Мир
Может существенно повлиять на РФ: что обсуждал Зеленский с сенаторами США, детали

Может существенно повлиять на РФ: что обсуждал Зеленский с сенаторами США, детали

01:32Украина
В городе проблемы с теплом и светом: Кривой Рог подвергся массированной атаке

В городе проблемы с теплом и светом: Кривой Рог подвергся массированной атаке

01:15Война
Реклама

Популярное

Ещё
Дети в Украине нашли самое большое сокровище Восточной Европы: что там было

Дети в Украине нашли самое большое сокровище Восточной Европы: что там было

Новый график для Днепра и области: как будут отключать свет в среду, 14 января

Новый график для Днепра и области: как будут отключать свет в среду, 14 января

Китайский гороскоп на завтра 14 января: Змеям - раздражение, Козлам - гнев

Китайский гороскоп на завтра 14 января: Змеям - раздражение, Козлам - гнев

Отключение света в Украине — графики на 13 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 13 января (обновляется)

РФ перебрасывает девять Ту-95МС: оккупанты готовят удар по Украине, названа вероятная цель

РФ перебрасывает девять Ту-95МС: оккупанты готовят удар по Украине, названа вероятная цель

Последние новости

07:00

Полгорода в дыму: дроны атаковали Ростов, горят резервуары нефтепродуктов - СМИ

06:10

Финансовый прорыв и яркий роман: кому улыбнется удача до конца зимы - гороскопВидео

06:10

Как работает "террористический интернационал" РФ и Иранамнение

05:52

Украинцы покупают пачками: в супермаркетах неожиданно подешевел базовый продукт

05:17

Гороскоп на завтра 15 января: Стрельцам - полезное знакомство, Рыбам - трудности

Сергиенко: Сливать воду нужно не во всех домах Киева, проблемы с отоплением из-за человеческого фактораСергиенко: Сливать воду нужно не во всех домах Киева, проблемы с отоплением из-за человеческого фактора
04:41

Парадокс СССР: почему строили асфальтовые дороги, хотя в Союзе было очень много бетона

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке пингвина в аэропорту за 61 секунду

03:34

Астрологический прогноз на 2026 год: когда закончится война и что ждет украинцевВидео

02:50

На пути к катастрофе: как космический телескоп может угрожать людям

Реклама
02:24

72-летняя Елена Степаненко закрутила роман с мужчиной на 30 лет младше нее

01:32

Может существенно повлиять на РФ: что обсуждал Зеленский с сенаторами США, детали

01:30

Сказала "Да": возлюбленная Киану Ривза показала личные фото со свидания с актером

01:15

В городе проблемы с теплом и светом: Кривой Рог подвергся массированной атаке

01:00

"Не знаю, как пережили": звезда "Папанек" рассказал, как спасался из оккупации

13 января, вторник
23:33

"Выключить" города-миллионники: Жданов назвал цели новых массированных атак РФ

23:25

Новый график для Днепра и области: как будут отключать свет в среду, 14 января

23:10

"Прокляни тебя Бог": молчун Игорь Николаев раскрыл правду о личном

22:52

Листья желтеют не от старости: какая вода медленно уничтожает комнатные растенияВидео

22:27

На Киевщине гремят взрывы: РФ атакует ракетами и ударными дронами

22:26

"Больная": что стало известно о состоянии Аллы Пугачевой

Реклама
22:17

Как будут отключать свет в Черкассах и области 14 января - новый график

21:47

Враг накапливает "кулак" на новом участке: куда направлено основное давление

21:44

Послали вдову защитника: команда Степана Гиги попала в громкий скандал

21:42

"Хайп на панике": в Раде предупредили о "катастрофе" для Киева, в СНБО ответилиВидео

21:13

Света станет меньше - новые графики отключений для Запорожской области на 14 января

21:02

Может закончиться фатально: ветеринар рассказала, что категорически нельзя давать коту

20:27

Почему кот перестал спать с хозяином: причина серьезнее, чем кажетсяВидео

20:12

"Ситуация ухудшается": сотни домов без отопления, названы цели ударов РФ

19:57

Малюк остается в СБУ и обещает новую "пылающую бавовну" в РФ

19:56

Мясо или растительная пища: ученые выяснили, какой рацион продлевает жизнь

19:28

Как будут отключать свет 14 января: в "Укрэнерго" рассказали об ограничениях

19:10

Почему война Путина становится позорной: что будет делать Кремльмнение

19:03

Угроза для всех областей - РФ начала бить новым видом оружия по Украине, что известно

18:58

В Черном море дроны ударили по шедшим в РФ трем нефтяным танкерам – СМИ

18:57

Полесье отстранило двух лидеров от основной команды – стала известна причина

18:48

Доллар и евро пошли на спад после серии рекордов: новый курс валют на 14 января

18:18

Известный украинский рэпер мобилизовался в Нацгвардию - детали

18:11

Коридор затмений развалит Россию - астролог назвал дату невозврата для КремляВидео

17:55

"Жесткие графики": стало известно, когда Киев вернется к почасовым отключениям

17:55

Как выбрать повербанк, чтобы не пожалеть: 4 крайне важные характеристики

Реклама
17:22

Лобода стала причиной переполоха в РФ из-за помощи ВСУ — деталиВидео

17:14

Пойдет ли РФ на форсирование Днепра: Ступак об угрозе нового штурма Херсона

17:02

Эти знаки зодиака ждет переломный момент: жизнь изменится к лучшему

17:01

Детектив НАБУ Магамедрасулов не вернул в кассу 30 тыс. долларов, полученных на документирование преступления, – экс-прокурор САПФото

16:54

Пэрис Хилтон раскрыла правду о состоянии Бритни Спирс

16:54

Зимний прогрев двигателя: почему это важно и как понять, что авто уже готово к поездке

16:44

Рада не смогла назначить Дениса Шмыгаля на новую должность

16:43

Пропавший "Тамбовский волк" из "Квартала" объявился и сделал объявление

16:34

Как высушить бельё зимой без батарей: простой лайфхак, о котором мало кто знаетВидео

16:24

Алчевский сценарий в Киеве - насколько реальна угроза замерзания столицы

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять