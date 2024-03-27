Как работает российская пропаганда на примере теракта в Крокус Сити

Они так уже делали с Боингом, чтобы скрыть правду. И испанский диспетчер, и украинский самолет, и украинская ПВО, и пассажиры уже были мертвы.

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Крокус сити / Коллаж: Главред, скриншот: видео

Российские власти плодят о теракте в Крокус Сити все больше и больше версий. Уже какого-то мужика в синем свитере вытащили, чтобы скормить конспирологию собственной оппозиции, нам и Западу. Параллельно заявляют что теракт совместно планировали США, Британия и Украина. Будет еще много чего.

Хотя началось все, конечно, с того, что террористы планировали перейти через окно на российско-украинской границе. Которое, видимо, совместно планировали ФСБ и СБУ.

Если вы это все тоже наблюдаете и думаете, что такое многообразие маразма это баг, то нет. Это как раз план такой. Это сознательный вброс в информационное поле многих различных версий, тезисов и теорий. Которые, на самом деле, не нужно делать ни логичными, ни обоснованными. Главное - чтобы люди подхватывали и обсуждали.

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Они так уже делали с Боингом, чтобы скрыть правду. И испанский диспетчер, и украинский самолет, и украинская ПВО, и пассажиры уже были мертвы. Тогда они в первую очередь пытались убедить иностранное сообщество. Но правда все же была установлена.

Задача же кейса с Крокусом очень проста: чтобы и в России, и за ее пределами как можно меньше обсуждали то, насколько российская власть провалилась с этим терактом. Потому что провал системы очевиден, она продемонстрировала насколько уязвима, и теперь надо сделать все, чтобы обсуждая "украинский след", "коварный Запад" и "мужика в свитере", поменьше говорили о сути.

А суть истории проста: настоящие террористы, если захотят, в принципе могут делать с российскими гражданскими что хотят. Потому что дыра в системе безопасности из-за войны в Украине, где сосредоточены все ресурсы РФ, такова, что Россия стала уязвима к асимметричным действиям ИГИЛ или других подобных структур где-то на уровне 90-х годов. Когда кроме подстав ФСБ в стране была куча и настоящих терактов. Но и эту хорошую для нас реальность и плохую для Путина он скрыть не сможет. В первую очередь от того же ИГИЛ. Потому что они как раз ситуацию понимают прекрасно.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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