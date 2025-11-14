Как Путин забросил удочку с наживкой для большого глупого карася

Карась почти уже заглотил крючок под названием "Будапешт".

https://opinions.glavred.info/kak-putin-zabrosil-udochku-s-nazhivkoy-dlya-bolshogo-glupogo-karasya-10715081.html Ссылка скопирована

Трамп и Путин / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Как всё было в действительности.

Путин забросил удочку с наживкой для большого глупого карася Трампа. В качестве наживки на крючке извивался жирный, вертлявый червяк Дмитриев (редкоземельные металлы, освоение Арктики, мост из Чукотки на Аляску, триллионы из России).

Карась почти уже заглотил крючок под названием "Будапешт". Но тут на бережок прискакала старая тупая кляча Лавров, дико заржала и стала громко бить копытом, слишком рьяно стремясь угодить хозяину ("Отдайте нам всю Украину!"). Так она спугнула карася, который сорвался с крючка и уплыл подальше.

видео дня

Теперь Путин злится, оставил лошадь без овса, но карася уже не вернуть.

Сказку сделали былью

Из новостей:

Правительство РФ готовится к введению нового сбора — технологического. Он коснётся прежде всего ноутбуков, смартфонов и другой потребительской электроники.

Ничего не напоминает?

"За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того как был введён налог на воздух, вы стали меньше дышать! Это возмутительно! Молча-а-а-ать!!! Кроме того, вводится новый налог на осадки: за обыкновенный дождь — 100 лир, за проливной дождь — 200 лир, с громом и молнией — 300 лир. Молча-а-а-ать!!!" ("Приключения Чиполлино")

Вслед за технологическим ждём воздушный и дождевой налоги. Война требует всё больше денег.

Пока в России события развиваются точно по "Приключениям Чиполлино" Джанни Родари. Но восстанут ли овощи?

О персоне: Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред