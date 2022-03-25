Как Путин руками кадыровцев пытается поглотить Украину и Беларусь

Лукашенко пока не торопится открыто помогать Путину в Украине / Reuters

В штабе Лукашенко долго думали над тем, как бы поприличней официально объявить войну Украине и не придумали ничего умнее, чем обвинить всех сотрудников её посольства в Беларуси в шпионаже и диверсиях. Об этом 22 марта заявило КГБ Лукашенко в надежде, что все двадцать сотрудников посольства Украины всё правильно поймут и сами уедут, избавив дуче-батьку от процедуры официального разрыва дипотношений. Это заявление появилось через одиннадцать дней после того, как последний белорусский дипломат покинул Украину по команде Лукашенко.

Де-факто Беларусь 11 марта разорвала дипотношения с Украиной, что считается первым признаком объявления войны. Штаб Лукашенко одиннадцать дней терпеливо ждал, когда же МИД Украины сделает ответный шаг, а тот его всё не делал и не делал. Терпение Лукашенко лопнуло, и он приказал КГБ повлиять на Украину и ускорить процесс. Но получил совсем не тот результат, которого ждал. МИД Украины в тот же день официально ответил дуче-батьке, – не надо гнать пургу, и никого из своих сотрудников не отозвал. Так дуче-батьку поставили перед необходимостью самому объявить войну и отразить нападение Украины, захватившей одно здание в Минске и поднявшей над ним свой флаг.

Но дуче-батька пока так и не решился на военную операцию по нанесению превентивного удара по зданию посольства Украины в Беларуси. Вместо этого 23 марта в эфир отправили Александра Вольфовича, госсекретаря Совбеза Беларуси, чтобы он сказал: "Мы не допустим развязывания и втягивания нас в какой-нибудь военный конфликт, но свою страну, свою территорию мы будем защищать". Кто втягивает, в какой конфликт и с кем, – Вольфович не признался.

Почему такое заявление в момент, когда все ждут, что Лукашенко, наконец, без всяких обиняков объявит войну Украине, сделал не он, а Вольфович, имеет одно единственное объяснение: объявлять войну – это прерогатива дуче-батьки. Поскольку он сделать это 23 марта был ещё не готов, то абстрактно поговорить о мире в эфир отправили Вольфовича. Дуче-батька о мире уже столько наговорил, что ему никто не верит, а на наглые происки украинского посольства, которое демонстративно не уезжает из Минска, реагировать как-то надо. Можно сказать, что у Лукашенко в Минске теперь свой Мариуполь, но он не может его бомбить.

Такой манёвр Лукашенко связан прежде всего с тем, что его собственная или российская разведка информировала, вечером по минскому времени Госдеп США официально назовёт действия российской армии в Украине военным преступлением и заявит, что будет требовать суда над виновными. У дуче-фюрера поняли: с объявлением войны лучше пока повременить, несмотря на всю настойчивость Кремля. Тем более, что на 24 марта был назначен экстренный саммит, и что там решат, – у Лукашенко не знали.

Конфигурация фронтов тоже такова, что когда рашистов начнут гнать из Киевской и Черниговской областей, то отступать они могут только в Беларусь, откуда и пришли. По ним в Беларуси обязательно прилетит, если её армия не будет сама их разоружать и сдавать в плен украинским или польским войскам.

Все эти внешнеполитические соображения и умерили пыл Лукашенко с объявлением войны Украине или НАТО. Но кроме них на дуче-батьку давят ещё и внутриполитические соображения. Перед глазами у него живой пример пока ещё живого Кадырова, которого московиты демилитаризируют и "денацифицируют" по полной программе.

Кремль ультимативно потребовал от Кадырова вернуть кровью его гвардейцев те деньги, который он получал от Москвы двадцать лет. Поскольку Кадыров хочет их и впредь получать, то был вынужден отправить на войну своих гвардейцев. Развести Москву и подменить их кем-то другим он не смог. В результате число бойцов, находящихся под его командованием резко сократилось и будет сокращаться по мере восполнения потерь, которые кадыровцы будут нести в Украине. Кремль не только воюет руками чеченцев, но и попутно разоружает Кадырова. Чем больше их уедет воевать в Украину и оккупировать Беларусь, тем меньше бойцов останется в его распоряжении. Те, кто сейчас находится в Украине и Беларуси уже де-факто подчиняются не ему, а российским генералам и могут быть ими разоружены в любой момент. Когда такая демилитаризация Кадырова наберёт обороты, то Москва приступит к "денацификации" Чечни и приведению её к стандартам типовой российской провинции.

Разоружение чеченцев и их "денацификация" не были главной целью для Москвы при планировании нападения на Украину, но её генштаб не мог не учитывать такую перспективу, возможности которой только будут расти по мере продолжения войны.

Читайте такжеВойна в Украине перемалывает "непобедимую" армию России: почему Беларусь не спешит воеватьКадыровцы отнюдь не случайно зашли из Беларуси под Киев и Чернигов уже в первые дни войны. Не случайно и то, что Кремль свёл их в приграничной Гомельской области в отряды так называемой "военной дорожной полиции". Население этой стратегически важной области смешанное – белорусы, украинцы, русские и такие себе "советские люди". Все они одинаково несимпатичны кадыровцам, для которых не проблема стрелять в них без всяких объяснений. Служба в такой "полиции" пока не опасна и доходна, и тут совпадают интересы как Москвы, так и среднего звена командования кадыровцев, а также их рядового состава.

Для Москвы концентрация кадыровцев в Гомельской области – это ещё один практический шаг к оккупации Беларуси и тихой смене в ней власти на местах. Кадыровские патрули уже де-факто вытесняют белорусскую милицию на обочину, где ту ждут кадровые чистки перед переформатированием её остатков в полицию РФ. Для вояк Кадырова всех званий поездка в Беларусь – это не только способ обогатиться, но и вырваться на просторы бандитского набега из затхлой атмосферы Чечни, где на десятилетие вперёд расписано, кто кому босс и сколько надо ему платить. Поездка в Беларусь – это расширение поля деятельности кадыровской мафии и решение её собственных проблем. Поэтому большинство, особенно рядовых бойцов Кадырова, не прочь поехать в Беларусь. Перспектива пограбить в Украине во время войны и "зачисток" тоже вдохновляет их.

Так Москва похищает у Кадырова его армию, и делает это вполне сознательно и планово. Это простейшая и первичная схема имперских завоеваний со времён нашествия гуннов. Её механизм можно описать таким примером. Сначала московиты завоёвывают удмуртов и мордву, затем гонят их на покорение Кавказа. После захвата Кавказа они гонят его население на завоевание Беларуси, затем белорусов на завоевание Украины, украинцев на завоевание Польши, поляков на завоевание Германии и так далее, пока не упрутся в Атлантический океан. Параллельно с этим производится замена населения на завоёванных территориях и другие "активные мероприятия", как выражаются "чекисты".

Читайте такжеБоевые действия переместятся на территорию Беларуси, или Почему засуетился ЛукашенкоВ штабе Лукашенко имеют не только из истории представление об этой схеме, но уже и могут наблюдать её реализацию в Беларуси. Отнюдь не всех в штабе привлекает личное участие в ней, а тех, кого оно привлекает, многое смущает на данном этапе. Ядерный бред Москвы вообще исключает любое планирование для штаба Лукашенко. В случае теоретической победы РФ во всех её вариантах для белорусов всё складывается даже хуже, чем в случае её поражения. Те из них, кто не погибнет в войне и останется жить в Беларуси, будут вынуждены полностью лечь под московитов и кадыровцев, а остальным придётся ехать осваивать разрушенную Украину, и готовиться к войне с Польшей и странами Балтии.

В штабе Лукашенко все такие варианты проанализировали и пришли к выводу, что пока надо стараться официально войну Украине не объявлять и её посольство не штурмовать, как бы не давила Москва. Похоже, в штабе начинать тихо думать также над тем, как правильно выбрать момент, когда сдаться в плен, и кому лучше сдаваться - ЕС, НАТО, Великобритании, Украине, а может быть Швеции. Перспективы в этом случае для белорусов более интересные, чем от активного участия в войне на стороне РФ. Если вовремя и правильно сдаться в плен, то и в Евросоюз можно будет быстро вступить.