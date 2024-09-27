Как Путин расписался в бессильной попытке победить Украину

Заявления Путина - сигнал того, что РФ не способна победить Украину на поле боя конвенциональными средствами. Поэтому Кремль сосредоточился на остановке поддержки Запада.

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Путин прибегнул к новому витку ядерного шантажа / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Российский диктатор Владимир Путин анонсировал внесение уточнений в ядерную доктрину РФ в части определения условий применения ядерного оружия. Теперь Кремлем предлагается потенциальная ядерная атака на неядерные государства, которых якобы поддерживают ядерные страны.

В частности, Россия согласно изменениям оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии в отношении Беларуси, а также будет считать агрессией против себя применение самолетов стратегической авиации, крылатых ракет и беспилотников.

С точки зрения ядерной стратегии есть разные способы коммуникации со своими потенциальными противниками. Худший из них - это запуск межконтинентальных баллистических ракет или тактических ядерных ракет. Следующий уровень - это испытания новейшего вооружения или ядерные испытания. Хочу напомнить, что есть мораторий, и Российская Федерация также является частью международного режима, где такие испытания запрещены. И конечно, если бы Россия провела такие испытания, это было бы тревожным звоночком международному сообществу и прежде всего Соединенным Штатам.

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Еще один уровень - это приведение носителей ядерного оружия в физическую готовность. Если мы говорим о межконтинентальных баллистических ракетах, то они постоянно на дежурстве, тогда как тактическое оружие - для проведения определенных мероприятий.

Следующий уровень возможной эскалации - это доктринальные изменения. Когда уже не на словах пропагандистов или политиков, а с точки зрения изменения основ ядерного сдерживания подается сигнал о том, что что-то не так.

Ну и, наконец, болтовня Медведева и российских пропагандистов относительно ядерных угроз - это обыденность, которую мы постоянно видим, начиная с 2014 года.

По большому счету заявления Путина - это сигнал того, что Россия не способна победить Украину на поле боя конвенционными средствами. И для того, чтобы достичь своих политических целей, нужно сдержать партнеров в поддержке Украины, а в идеале - прекратить помощь вообще.

Эти сигнализирования, изменения документов, риторика направлены на то, чтобы это использовали друзья РФ прежде всего из лагеря Трампа. В частности, уже была статья Дональда Трампа и Роберта Кеннеди, в которой они хотят "остановить Третью мировую войну". Поскольку, как сказал Трамп, Россию нельзя победить, поэтому Украина должна уступить свои территории, суверенитет и тому подобное.

Именно потому это и происходит. Не потому, что Соединенные Штаты или страны-члены НАТО готовятся напасть на Россию. Потому что НАТО - это оборонительный альянс, который не намерен вступать в конфликт с Российской Федерацией. А война против Украины - это не прокси война, и есть ограничения со стороны стран-членов НАТО и прежде всего Соединенных Штатов в том, как они нас поддерживают, чтобы избежать непосредственного столкновения. Поэтому то, что делает Путин, вызвано попыткой лишить Украину помощи и заставить Запад согласиться с тем, что Украина должна находиться в сфере влияния РФ.

Если бы Путин действительно захотел подкрепить свои предыдущие угрозы с 2014 года, и дал указание повысить состояние готовности сил и зарядить пару тактических ракет, это было бы более мощным сигналом, чем изменение основ государственной стратегии ядерного сдерживания.

Тактическое оружие не имеет смысла в нашем нынешнем конфликте - РФ не может нанести один или несколько ударов, чтобы уничтожить большую группировку сил и средств Украины и победить. Второй момент - это сдерживание Соединенных Штатов, которые неоднократно предупреждали РФ, что применение ядерного оружия против Украины или третьих государств, повлечет мощную реакцию.

Но самое главное - это реакция Китая, Индии и других стран Глобального Юга, которые периодически напоминают о недопустимости применения ядерного оружия. То есть это не более, чем очередной шантаж. Никто не собирается угрожать Российской Федерации, которая обладает таким же количеством межконтинентальных баллистических ракет, как и Соединенные Штаты. Следовательно, обе страны могут уничтожить друг друга и мир несколько раз. Но таких планов у американцев точно нет, как и у европейцев нет планов применить тактическое ядерное оружие против РФ. Более того, среда безопасности вокруг России кардинальным образом не изменилась. Да, Финляндия и Швеция стали членами НАТО в ответ на агрессию против Украины, но они точно не хотят воевать с Россией.

То есть то, что делает Путин - это один из шагов эскалации ради стратегического выигрыша в Украине.

Однако ядерное сдерживание России было и остается эффективным. Нам не давали помощи в 2022 году, опасаясь эскалации, а затем в 2023 и 2024 годах. Фактор ядерного оружия сдерживал наших партнеров, и для этого не надо было менять стратегию. С одной стороны, ядерный шантаж работает, но американцы и не собирались переходить красные линии в поддержке Украины. Самое главное, на что реагирует разведка НАТО - изменения в подготовке к применению ядерного оружия. И если этого нет, то все это разговоры. И главной реакцией будет готовность применения оружия в ответ.

Но даже дополнительные тактические вооружения РФ на белорусской территории не имеют никакого смысла, потому что есть Калининград, который угрожает всей Европе, и Кольский полуостров, где на дежурстве находятся стратегические вооружения России.Беларусь может лишь добавить один пункт - скрытое развертывание и беспрепятственная возможность доставки ядерных материалов или оборудования на территорию Беларуси, если Калининград окажется заблокированным. Но при этом Беларусь не предоставляет РФ никаких тактических или стратегических преимуществ, чтобы угрожать европейцам.

Российская игра в стратегию на самом деле проиграна. Потому что членство Финляндии в НАТО означает больший контроль Альянса над важным ядерным кулаком на Кольском полуострове, где атомные подводные лодки с ядерными ракетами.

А это, соответственно, большие возможности для разведки и большие возможности нанести вред РФ в случае войны с НАТО. Следовательно, Беларусь - это отступление от договоренностей по ядерному разоружению, которые подписывали Украина, Беларусь и Казахстан, а также удар по общемировой системе нераспространения.

Александр Хара, эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат, специально для Главреда

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