Как Путин обрек Россию на пожизненную изоляцию

Российские политики готовят россиян к новой версии "железного занавеса" / Коллаж Reuters

На пропагандистском марафоне общества "Знание" над трибуной встопорщились усы, и голосом Пескова сообщили: "Фактически, мы с вами сейчас живем в условиях идеального шторма и момента истины, того самого шторма и того самого момента, которые должны обеспечить и защитить наши интересы, сделать так, чтобы вам жилось лучше, комфортнее, стабильнее и защищеннее".

Действительно, нет для рашиста более защищенного места, чем цинковый ящик, в который проще всего попасть в Украине. А США стали враждебной страной. А еще – НАТО подло расширяется. То есть, это не Россия нападает на своих соседей, чем вызывает инстинктивное желание вступить в оборонительный альянс, а враги сжимают кольцо вокруг миролюбиво порыкивающей пещеры.

Но ничего: "Россия "сдюжит" противостояние с Западом, у нее все для этого есть", а главное – у нее есть Путин, который знает куда ведет страну, а его поддерживает вся Россия". Вот такой нехитрый набор отмычек от сердец лаптеногих глубинариев, которые слушали эту чушь, раскрыв великодержавные варежки. Но самое главное – то, что "любая война заканчивается миром, и этот мир будет таким, где голос России будут слышать". Вот, оказывается, финальная точка, к которой ведет свою братву развоевавшийся пахан.

А еще раньше Шойга шумела о том, что "в ядерной войне мы не проиграем". И что же это за мир такой, в котором доминантой звучит вой одичалого совкопитека? Похоже на остывшую поверхность из расплавленного стекла и бетона после достижения ядерного оргазма. Слово "война" так полюбилось пацанчикам, заигравшимся в геополитику, что они его подсовывают повсюду, как только исчерпываются дипломатические аргументы.

Лавров уже принял вызов от НАТО, теперь вот Песков вещает с трибуны: "Недружественные России страны можно назвать "враждебными", а их действия - войной. Эти страны "своровали" российские деньги, а также ведут дипломатическую, политическую и экономическую войны в отношении России." Запад ворует российские деньги! Зашить карманы и ощетиниться!

Между тем, Московский комбинат "Очаково" приступил к выпуску скрепных аналогов сильногазированных напитков Coca-Cola, Fanta и Sprite под названием CoolCola, Fancy и Street. В наших скрепных Мухосрансках народ неприхотливый: выжрет все – от газированной мочи до средства от мозолей. Не очень-то и хотелось хлебать вашу заморскую химозу. А еще скорбные мохнатики простились с вражьим бургером. Зачем вам этот продукт враждебного фаст-фуда, если его не запьешь Кока-Колой?

Читайте такжеПочему Путина скоро снесутНо вот цифры, которые не приведет продавец Груза-200 Песков: с уходом Макдональдса закрыто свыше 65 000 рабочих мест в ресторанах и более 100 000 рабочих мест на предприятиях-поставщиках, поскольку все ингредиенты Биг-Мака производились в России. А еще схлопнулись миллионы рублей на благотворительную помощь, которую за время работы этой сети получили тысячи семей. Местные бюджеты больше не получат миллионов рублей налогов.

А ведь Макдоналдс в России был самым крупным налогоплательщиком в индустрии общественного питания, на его долю приходилось примерно четверть всех налогов, выплаченных предприятиями отрасли - более 167 млрд рублей. А еще ушел концерн Renault. Его доля в российском бизнесе составляла 100%, но была полностью передана собянинской пацанве, которая на радостях тотчас заявила, что будет выпускать легендарный "Москвич".

А чтобы волосатики прочувствовали всю серьезность намерений – Правительство РФ упростило сертификацию и разрешило выпуск автомобилей без подушек безопасности и преднатяжителей салонных ремней. Приятной катастрофы на раздолбанных дорогах! Путин знает, куда ведет тебя, шерстяного: на местное кладбище через ближайший морг!

Отельеры Крыма приуныли, почитывая новости. Мало того, что "Уральские авиалинии" отменили все рейсы на черноморское побережье России до 30 июня, а S7 – и вовсе до 30 октября. Настроение у оккупантов, понаехавших и накупивших себе крымской недвижимости, прокисает с каждым днем все больше. Нет уверенности в завтрашнем дне. Точнее, она есть: дно приближается, и ощущение неизбежной встречи с ВСУ омрачает жизнь на побережье. Майская туристическая загрузка отелей составила всего 10–15%. На лето ожидается загрузка в 30–40%, а ведь когда-то хорошим показателем для Крыма считались 70–80%. Но продажи летних туров в Крым в реальности упали на 85% в сравнении с прошлым годом.

А что будет, когда украинцы взорвут пресловутый Керченский мост? А ведь они однажды это сделают! В общем, настроение – дрянь: вроде бы, и полуостров отжали классически, а счастья нет. И былое воровское удовлетворение уступило место тревоге. Прямо как у вождя. Вроде бы, послание федеральному собранию должно состояться, но точной даты пока нет. Конечно, Путин воспользуется приглашением посетить Турцию, но на ближайшее время таких планов нет.

Потому что ссыкотно куда-либо ехать: вдруг самолет попадет в идеальный шторм и исчезнет с радаров навсегда? Премьер-министр Эстонии призывает мировых лидеров отказаться от звонков Путину, объяснив это тем, что бессмысленно разговаривать с военным преступником. Идея поместить идеального штормовика в непроницаемую капсулу игнора – пожалуй, самая верная.

Читайте такжеПутинский режим уже сдох, или Зачем в Кремле заговорили о капитуляцииМятежный карлик должен понимать, что эта изоляция – пожизненная, и ни один уважающий себя политик не рискнет перекинуться с ним парой слов. Только Лукашенки, Пашиняны и прочие Рахмоны. И вообще: талибы – твой уровень. И нечего макронить Чикатилу, пусть бесится в одиночестве. Должно же до него дойти, что идеальный капеz Гааги предпочтительней бункерной бомбы, от которой не защитит любимое бронепальто.

Глубинарии перемещаются из зоны отчуждения – в зону тотального страха. В дороге от них отваливаются вражьи компании и пугливые рекламодатели, мыслящие предатели и креативные негодяи. А с июня даже бумажную версию "Форбса" в пути не почитать. Хорошо, есть еще что пожрать, хотя Росрыболовство заявляет о нехватке жести для производства консервных банок, из-за чего тара растёт в цене на 60-80%, а средняя стоимость самих консервов - на треть. Но шерстяноиды идут гуськом за путинской дудочкой войны, насвистывающей мелодию фашистского триумфа. Влачатся, грызя консервы и запивая "Боярышником". От идеального шторма – к сакральному месту, где их накроет идеальный капеz.