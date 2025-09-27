Укр
Как Путин и его пособники разрушают в РФ то, что создавалось поколениями

Алексей Копытько
27 сентября 2025, 06:10
Россия уже вынуждена повышать НДС до 22%, чтобы покрыть расходы на войну.
Путин и война / Коллад: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Лучший на данный момент пост Трампа об Украине, на мой взгляд, означает лишь одно – мирно-переговорный трек временно отложен. Это надо будет подробнее разобрать как-нибудь.

На первый план выходит комплекс "реалий на земле", касающихся не только ситуации непосредственно на поле боя, но и всех факторов, влияющих на способность вести войну.

В этой связи обратимся к традиционной рубрике "Малюк и друзья вводят санкции". Потому что она демонстрирует потенциал возврата к переговорам.

1.Начнём с того, что в Крыму постоянно что-то горит и взрывается. Далеко не всё попадает в СМИ, т.к. речь о военных объектах, визуализация не всегда возможна.

За последние дни ГУР повредил/уничтожил несколько (4) вертолётов Ми-8, два самолёта-амфибии Бе-12. А также особо дефицитную РЛС "Небо-У".

Всё это делает как сам Крым, та и юго-восточное направление в целом более уязвимым, требует переброски дополнительных ресурсов. Которые надо где-то взять.

2. Тем временем появилась информация, что ССО довело до логического завершения эпизод с ЗРК С-400 в Калужской области. Обнаружили, а потом обеспечили уничтожение пусковой установки и РЛС. Задача этого ЗРК – прикрывать Москву. Т.е., ещё надо откуда-то взять.

3. Позавчера в сети царило оживление по поводу неизвестных дронов, будировавших Москву и окрестности. Пока все отвлеклись на ценные туловища москвичей, СБС отработало по нескольким объектам.

Во-первых, дотянулись до двух линейных производственно-диспетчерских станций. Одна – на нефтепроводе "Транснефть-Дружба" в районе с.Найтоповичи (Брянская область) – поразили совместно с управлением РВиА. Другая – важнейшая станция "Самара" на нефтепроводе "Куйбышев - Тихорецк" (её недавно поразило дронами СБУ вместе с ССО). Порт в Новороссийске стал ещё грустнее.

Во-вторых, был нанесён удар по Астраханскому газоперерабатывающему заводу, который считается одним из крупнейших в мире газохимических комплексов. Это также крупнейшее предприятие региона.

Название не должно вводить в заблуждение: помимо всяких пропано-бутанов, данный ГПЗ также производит бензины наиболее ходовых марок и дизельное топливо.

В СМИ уже есть оценки, что предприятию нанесён ущерб, многие процессы на заводе остановлены, потребуются как минимум недели, чтобы всё починить. Россияне через вбросы могут сознательно сгущать краски, но в данном случае есть хороший индикатор – обстановка на рынке топлива. Масштаб ущерба будет понятен с небольшим интервалом.

4.Наконец, уже сегодня дроны ЦСО "А" СБУ второй раз (!) за десять дней поразили циклопический завод "Газпром Нефтехим Салават" в Башкортостане. Как я уже писал – это один из крупнейших комплексов в РФ (или даже самый крупный) с полным циклом нефтепереработки и нефтехимии. Делает полторы сотни наименований продукции. Результаты атаки подтверждены красивыми столбами чёрного дыма.

Т.е., СБУ второй раз за короткий срок дотянулась на 1400 км. Достижение, на самом деле впечатляющее. Значение имеет не только факт успешной атаки, важно – что это повторный удар, отразить который Россия неспособна. И что он более результативный.

"Санкциями" в отношении порта Приморск в Ленинградской области и завода в Салавате СБУ де-факто показывает: вся территория России от Балтики до Урала простреливается. Россиянам придётся свыкнуться с этой мыслью.

Благополучие РФ во многом обеспечивается эксплуатацией инфраструктуры, созданной ценой сверхусилий в период СССР, а также в "тучное" первое десятилетие 21 века.

Ситуация изменилась. Возможности получить сверхдоходы ограничены. Россия уже вынуждена повышать НДС до 22%, чтобы покрыть расходы на войну. Явно не до инвестиций. А всего лишь за 2 месяца был нанесён заметный ущерб нефтегазовому сектору.

Накопление проблем на объектах критической инфраструктуры может привести к тому, что РФ понадобятся годы для её реанимации. Россия объективно "вязнет" в войне и теряет конкурентные преимущества.

Путин и его пособники из числа злых дедушек разрушают то, что создавалось поколениями, и воруют будущее.

О персоне: Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

